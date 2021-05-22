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Экономика

Эксперт назвала признаки прекращения деятельности банка

Есть ряд признаков того, что банк в скором будущем может прекратить свою деятельность.
РИА Новости
В первую очередь, считает эксперт, необходимо мониторить позицию банка в кредитном рейтинге.
РИА Новости
В зоне наибольшего риска находятся те, в отношении которых действует мораторий или введена временная администрация.
Lenta.ru
"Любые проблемы с выдачей наличных денежных средств в банкомате или кассе банка, а также задержки в проведении платежей — явный признак финансовых проблем у банка", — предупреждает эксперт.
РИА Новости
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Существует ряд признаков, указывающих на то, что банк в скором будущем может прекратить свою деятельность.
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