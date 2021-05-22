Эксперт назвала признаки прекращения деятельности банка
В первую очередь, считает эксперт, необходимо мониторить позицию банка в кредитном рейтинге.
В зоне наибольшего риска находятся те, в отношении которых действует мораторий или введена временная администрация.
"Любые проблемы с выдачей наличных денежных средств в банкомате или кассе банка, а также задержки в проведении платежей — явный признак финансовых проблем у банка", — предупреждает эксперт.
С чего всё началось
Названы признаки банка, который вот-вот лопнет
Существует ряд признаков, указывающих на то, что банк в скором будущем может прекратить свою деятельность.
ПРАЙМ18:01