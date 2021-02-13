Когда Анна Герман записывала «Мы долгое эхо друг друга», музыканты в студии расплакались

Италия сыграла в судьбе Герман важную роль: она там много выступала (в том числе на фестивале в Сан-Ремо), и там же 27 августа 1967 года попала в автокатастрофу.