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РИА Новости
РИА Новости 

Эксперт назвала способ повысить пенсии без увеличения налогов

В значительной степени популистскими, по мнению эксперта, являются и предложения о введении прогрессивной шкалы страховых взносов. Сейчас взносы в ПФР составляют 22% от годового фонда оплаты труда работника.В источнике
С чего всё началось

Эксперт назвала способ повысить пенсии без увеличения налогов

Повышению пенсий в России без увеличения налогов на бизнес может способствовать введение гибкой ставки страховых взносов, которые должны меняться в зависимости от ситуации в экономике, рассказала РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР Екатерина Хейфец.
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