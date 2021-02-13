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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт назвала способ повысить пенсии без увеличения налогов

В значительной степени популистскими, по мнению эксперта, являются и предложения о введении прогрессивной шкалы страховых взносов. Сейчас взносы в ПФР составляют 22% от годового фонда оплаты труда работника.В источнике
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С чего всё началось

Эксперт назвала способ повысить пенсии без увеличения налогов

Повышению пенсий в России без увеличения налогов на бизнес может способствовать введение гибкой ставки страховых взносов, которые должны меняться в зависимости от ситуации в экономике, рассказала РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР Екатерина Хейфец.
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