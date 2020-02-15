Каких-то три с половиной года прошло с момента, когда "вся Сеть" живо обсуждала заклеенные (вроде бы) скотчем веб-камеру и микрофон на ноутбуке Марка Цукерберга. А теперь уже только ленивый не закрывает камеру на ПК и ноутбуке.

с чего всё началось

Киберпреступники уже давно научились получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и персональных компьютеров. Об этом в беседе с радио Sputnik сообщила эксперт по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова.

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