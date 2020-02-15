Технологии

ИзвестияИзвестияЭксперт назвала способы защиты от хакеров

Киберпреступники уже давно научились получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и персональных компьютеров. Об этом в беседе с радио Sputnik сообщила эксперт по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова.
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с чего всё началось

Чтобы гаджет не подглядывал. Советы эксперта «Лаборатории Касперского»

Каких-то три с половиной года прошло с момента, когда "вся Сеть" живо обсуждала заклеенные (вроде бы) скотчем веб-камеру и микрофон на ноутбуке Марка Цукерберга. А теперь уже только ленивый не закрывает камеру на ПК и ноутбуке.
Радио Sputnikвчера в 18:00

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Чтобы гаджет не подглядывал. Советы эксперта «Лаборатории Касперского»

Радио Sputnikвчера в 18:00

В «Лаборатории Касперского» назвали способы защиты от хакеров

URA.Ruвчера в 21:48

Скотч на веб-камере — прошлый век. Эксперт объяснила, как защититься от наблюдения

Life.ruвчера в 19:39

Эксперт рассказал, как защитить веб-камеры от хакеров

Телеканал 360°вчера в 19:49

Эксперт назвала способы защиты от хакеров

Известиявчера в 20:51

Заклеивать камеру или нет? Способы защиты от хакеров получили оценку

РИА Новостивчера в 19:03

Оценена эффективность заклеивания камеры гаджетов

Lenta.ruвчера в 22:06
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Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Происшествия

Восемь человек отравились неизвестным веществом в общежитии под Тулой

Восемь человек из студенческого общежития госпитализированы после отравления неизвестным веществом в Новомосковске Тульской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы управления МВД по региону Андрея Ярцева.
Газета.Ru 00:00
Шоу-бизнес

Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой

Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
iReactor вчера в 08:50
Общество

Лукашенко пригрозил России санкциями за срыв ввода в работу БелАЭС

Минск применит в отношении Москвы крупные штрафные санкции за срыв сроков ввода в эксплуатацию БелАЭС, если Россия не примет предложения Белоруссии по снижению ставки кредита и отсрочке его выплаты с двух до пяти лет.
Известия вчера в 06:50
Армия и оружие

Президент Литвы рассказал о помощи США и НАТО в сдерживании России

Известия 01:34
Политика

Путин указал Зеленскому на недопустимость искажения правды о ВОВ

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским указал ему на недопустимость искажения исторической правды о Великой Отечественной войне.
Life.ru вчера в 09:57
Хоккей

Буллит Панарина был засчитан правильно

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
Вести.Ru вчера в 02:12
Общество

В Южно-Сахалинске почтили память павших воинов-интернационалистов

Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 31-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана, состоялся в областном центре.
Глас Народа 00:42
Политика

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
РИА Новости вчера в 10:26
Армия и оружие

10 лет войны в Афганистане в 10 фотографиях

Решение о вводе ограниченного контингента советских войск в Афганистан приняло Политбюро 12 декабря 1979 г. С просьбой о военной помощи к правительству Брежнева обратились власти Афганистана: в апреле 1978-го в стране произошла революция и управлять ей стали прокоммунистические власти.
66.ru 01:00
Общество

Ургант высмеял устроившую истерику в такси фитнес-тренера

Телеведущий Иван Ургант в своей пародии высмеял фитнес-тренера и участницу конкурса "Мисс Томск — 2013" Яну Данькову, устроившей истерику с таксистом.
Газета.Ru 13 февраля в 22:53
Авто

Новый Haval H5 сняли на тульском заводе Haval

В Сети появились снимки кроссовера Haval H5, который позиционируют в качестве "возрожденного" Great Wall Hover H5, пользовавшегося неплохим спросом в России.
Новые автомобили вчера в 08:08
Здоровье

От окулиста до кардиолога. Немецкие врачи рассказали о своем рационе

Немецкие врачи разных специальностей с беседе с порталом "Focus" рассказали, как они питаются.
РИА Новости 01:31
Политика

Глава OMV рассказал о строительстве «Северного потока-2»

Райан Зеле, руководитель крупнейшей австрийской нефтегазовой компании OMV, в интервью агентству Bloomberg прокомментировал строительство газопровода "Северный поток-2".
Российская газета вчера в 23:50
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску

Израиль наносит ракетно-авиационные удары по объектам иранских формирований на территории Сирии.
Газета.Ru вчера в 13:43
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда вчера в 06:41
Политика

Путин высказался об индексации пенсий в России

Президент РФ Владимир Путин считает необходимым внесение пункта об обязательной индексации пенсий в основной закон страны — чтобы у политиков не было возможности этого не делать.
Пятый канал 13 февраля в 08:56
Футбол

Голевой пас Головина помог «Монако» победить «Монпелье»

Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в пятницу, 14 февраля, одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0 в матче 25-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II».
Известия вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Газета.Ru 13 февраля в 05:54
Происшествия

Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС вчера в 21:30
Происшествия

Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале

Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
РБК вчера в 08:23
Биатлон

Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

Интерфакс-Спорт вчера в 10:05
Наука

Предок человека обнаружен в Западной Африке

Таинственная «призрачная популяция» ныне вымерших древних человекоподобных существ, возможно, контактировала с ранними людьми, жившими в Западной Африке, говорят учёные.
Ореанда-Новости вчера в 14:07
Здоровье

Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начал пересмотр наследия, которое ему досталось от правительства ушедшего в отставку Дмитрия Медведева.
URA.Ru вчера в 12:43
Политика

В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»

Великобритания призывает международное сообщество к борьбе с дискриминацией сексуальных меньшинств, заявил представитель британского министерства иностранных дел, комментируя слова президента России Владимира Путина о сохранении в России статуса "мама и папа" на время его президентства.
Газета.Ru вчера в 17:58
Армия и оружие

В США заявили о стремлении России к военному решению конфликта в Сирии

Власти США считают, что Россия стремится к военному разрешению конфликта в Сирии.
Газета.Ru вчера в 19:33
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 13 февраля в 03:10
Здоровье

В Китае вновь резко возросло число заболевших коронавирусом

В Китае за последние сутки врачи зафиксировали резкий рост числа пациентов, у которых подтверждён диагноз - коронавирус COVID-19, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13 февраля в 06:36
Космос

«Космический снеговик» Аррокот раскрывает новые секреты ученым НАСА

AstroNews.ru вчера в 11:15
Как работают Яндекс.Новости?
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