Технологии
ИзвестияЭксперт назвала способы защиты от хакеров
Киберпреступники уже давно научились получать удаленный доступ к веб-камерам ноутбуков и персональных компьютеров. Об этом в беседе с радио Sputnik сообщила эксперт по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова.
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с чего всё началось
Каких-то три с половиной года прошло с момента, когда "вся Сеть" живо обсуждала заклеенные (вроде бы) скотчем веб-камеру и микрофон на ноутбуке Марка Цукерберга. А теперь уже только ленивый не закрывает камеру на ПК и ноутбуке.Радио Sputnikвчера в 18:00
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Происшествия
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Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
Общество
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Авто
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В Сети появились снимки кроссовера Haval H5, который позиционируют в качестве "возрожденного" Great Wall Hover H5, пользовавшегося неплохим спросом в России.
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Райан Зеле, руководитель крупнейшей австрийской нефтегазовой компании OMV, в интервью агентству Bloomberg прокомментировал строительство газопровода "Северный поток-2".
Армия и оружие
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Израиль наносит ракетно-авиационные удары по объектам иранских формирований на территории Сирии.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Кино
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Политика
Путин высказался об индексации пенсий в России
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Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, в пятницу, 14 февраля, одержал победу над «Монпелье» со счетом 1:0 в матче 25-го тура французской Лиги 1 на стадионе «Луи II».
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Малахов пригласил в эфир дочь Заворотнюк
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна примет участие в ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия-1", передает издание "Экономика сегодня".
Происшествия
Суд арестовал мужчину, бросившего в Шереметьево детей
Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил своих детей в московском аэропорту Шереметьево в январе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Биатлон
Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону
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Предок человека обнаружен в Западной Африке
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Мишустин начал ревизию доставшегося ему наследия
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Политика
В МИД Великобритании оценили слова Путина о «маме и папе»
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В США заявили о стремлении России к военному решению конфликта в Сирии
Власти США считают, что Россия стремится к военному разрешению конфликта в Сирии.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Здоровье
В Китае вновь резко возросло число заболевших коронавирусом
В Китае за последние сутки врачи зафиксировали резкий рост числа пациентов, у которых подтверждён диагноз - коронавирус COVID-19, передает ОТР.
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