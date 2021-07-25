С начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел эксклюзивный доступ к научным работам, которые подтверждали передачу патогена от человека к человеку, однако скрывал их.
По словам журналиста, чешские политики обвиняют в терроризме Москву за инцидент со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м, хотя, на самом деле, террористическую деятельность осуществляют их американские коллеги.
Почему снижается производство Основная причина снижения производства подсолнечного масла в этом сезоне (длится с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года) — нехватка сырья у переработчиков из-за снижения урожая подсолнечника в 2020 году, констатирует гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
В Ингушетии, Чечне и других регионах СКФО в ближайшие дни ожидается сильный дождь, гроза, град и ветер до 20-25 м / с. На разных участках реки Амур, по словам Вильфанда, ожидается опасная гидрологическая ситуация.