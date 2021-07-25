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Общество

Россияне работают меньше мексиканцев, но больше, чем японцы и немцы

Ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Елена Хейфец рассказала, что россияне на основном месте работы в среднем за год проводят 1 874 часа.
Ruposters.ru
Однако при оценке занятости населения также необходимо обращать внимание на среднегодовое количество рабочих часов и производительность труда, подчеркнула эксперт.
РИА Новости
Эксперт указала на то, что несмотря на высокое значение среднегодового количества рабочих часов, производительность труда в России более низкая, чем в других странах.
РИА Новости
По данным Международной организации труда, выпуск на одного занятого в России составляет 56 тысяч международных долларов, что гораздо меньше, чем в странах, где среднегодовая рабочая неделя меньше.
Ruposters.ru

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Россияне работают меньше мексиканцев, но больше, чем японцы и немцы

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