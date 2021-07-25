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Общество

Эксперт назвала страны, жители которых работают больше всего

Ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Елена Хейфец заявила, что россияне в среднем за год работают 1 874 часа.
Газета.Ru
Однако при оценке занятости населения также необходимо обращать внимание на среднегодовое количество рабочих часов и производительность труда, подчеркнула эксперт.
РИА Новости
Эксперт указала на то, что несмотря на высокое значение среднегодового количества рабочих часов, производительность труда в России более низкая, чем в других странах.
РИА Новости
Низкая производительности труда в России объясняется технологическим отставанием несырьевого сектора, изношенностью основных фондов и слабой мотивацией компаний на развитие, заключила Хейфец.
Известия

С чего всё началось

Эксперт Хейфец: россияне работают больше американцев и японцев, но меньше мексиканцев

Россияне на основном месте работы в среднем за год работают 1 874 часа - это гораздо больше, чем в Японии и США, но меньше, чем в Корее и Мексике, рассказала РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Екатерина Хейфец.
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