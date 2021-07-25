Россияне на основном месте работы в среднем за год работают 1 874 часа - это гораздо больше, чем в Японии и США, но меньше, чем в Корее и Мексике, рассказала РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Екатерина Хейфец.

РИА Новости 03:08