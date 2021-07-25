Россияне на основном месте работы в среднем за год работают 1 874 часа - это гораздо больше, чем в Японии и США, но меньше, чем в Корее и Мексике, рассказала РИА Новости ведущий аналитик направления "Экономика и социальное развитие" Центра стратегических разработок Екатерина Хейфец.
Только начала приглушаться тема Тани — ветеринара, решившей с 15 лет пойти в ВСУ, для чего девушка пошла учиться на зоо-доктора, как история об акушере-гинекологе в танковой бригаде опять взбудоражила социальные сети.
Следователи задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в причинении смертельных травм министру цифрового развития Амурской области Александру Курдюкову, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области.