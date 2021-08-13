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Эксперт: новые исследования позволят создать программу реабилитации мужчин после COVID-19

Новые исследования позволят разработать программу реабилитации для мужчин, перенесших коронавирусную инфекцию, а также помочь парам в планировании беременности.
ТАСС
На первом этапе проводилось комплексное обследование 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, которое включало в себя анализ показателей спермограммы, анализы крови, оценку параметров гормонального профиля, осмотр урологом-андрологом.
РИА Новости
Затем к работе подключились биологи и биоинформатики, которые провели углубленный генетический анализ.
РИА Новости
Ученые также проанализировали репродуктивную функцию 44 мужчин, привитых вакциной "Спутник V". Полученные данные говорят об отсутствии воздействия вакцины на уровень гормонов и показателей спермограммы.
РИА Новости

С чего всё началось

Исследование: «Спутник V», в отличие от COVID-19, не влияет на мужскую фертильность
Влияние COVID-19 и вакцины "Спутник V" на репродуктивную функцию мужчин с помощью передовых молекулярно-генетических методов изучала группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина.
РИА Новости03:21

Подробнее о событии

Эксперт: новые исследования позволят создать программу реабилитации мужчин после COVID-19
ТАСС05:41
Исследование: «Спутник V», в отличие от COVID-19, не влияет на мужскую фертильность
РИА Новости03:21
Вакцина «Спутник V» оказалась безопасна для мужской фертильности
Народные новостивчера в 08:48
Главврач Вечорко рассказал о действии вакцины от COVID-19 на мужскую фертильность
Доктор Питервчера в 09:44
Главврач Филатовской больницы заявил о безопасности «Спутника V» для мужского здоровья
Life.ruвчера в 09:31
Врач Вечорко заявил об отсутствии влияния вакцины «Спутник V» на мужскую фертильность
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Врач Вечорко сообщил об отсутствии влияния «Спутника V» на мужскую фертильность
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