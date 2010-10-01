Новые локальные очаги заболеваемости коронавирусной инфекцией могут появиться осенью, однако в целом в городах с ранее высокой заболеваемостью формируется коллективный иммунитет, и в Москве и Подмосковье как таковой второй волны заболеваемости может не быть.

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Шоу-бизнес 37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца Thank you all for the well wishes. 💛 A post shared by Barbie (@nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти. 5

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