По его словам, прекращение поставок из Южной Кореи В Россию автомобилей (Hyundai, Kia и Genesis), электроники (Samsung, LG), запчастей и других товаров окажет негативное влияние на экономику Южной Кореи.
Южная Корея также поддержала и отключение ряда российских банков от SWIFT и настоятельно порекомендовала всем госучреждениям и финансовым организациям перестать совершать сделки со участием российских гособлигаций, выпущенных после 2 марта.
Украинские нацисты в воскресенье в Мариуполе убили четырех и ранили пятерых мирных жителей, которыми прикрывались как "живым щитом" от бойцов ДНР, заявил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.