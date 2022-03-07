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Эксперт: новые санкции Южной Кореи против России могут привести к прекращению торговли

По его словам, прекращение поставок из Южной Кореи В Россию автомобилей (Hyundai, Kia и Genesis), электроники (Samsung, LG), запчастей и других товаров окажет негативное влияние на экономику Южной Кореи.
РИА Новости
В то же время транзакции, связанные с поставками сельхозпродукции, в сферах энергетики и медицины будут разрешены.
РИА Новости
Южная Корея также поддержала и отключение ряда российских банков от SWIFT и настоятельно порекомендовала всем госучреждениям и финансовым организациям перестать совершать сделки со участием российских гособлигаций, выпущенных после 2 марта.
РИА Новости
Также в стране сейчас разрабатываются дополнительные меры экспортного контроля для нестратегических товаров, аналогичные введенным США.
РИА Новости

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