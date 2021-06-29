В британских СМИ утверждают, что если бы российская армия решилась атаковать эсминец, то «было бы сбито много русских самолетов и потоплено патрульных кораблей, прежде чем английский эсминец пошел бы ко дну».
Следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело об убийстве в связи с исчезновением трех детей на реке Уссури, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморью.
Медицинские работники Иркутской области, обеспокоенные существенным ухудшением ситуации по коронавирусу в регионе, написали обращение в Общественную палату и лично главе Приангарья Игорю Кобзеву с просьбой принять максимальные ограничительные и противоэпидемиологические меры.