Великобритания грозит в следующий раз сбить два десятка российских Су-24

В британских СМИ утверждают, что если бы российская армия решилась атаковать эсминец, то «было бы сбито много русских самолетов и потоплено патрульных кораблей, прежде чем английский эсминец пошел бы ко дну».