Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Эксперт: новые условия льготной ипотеки снизят спрос, но не цены на жилье

Новые условия программы льготной ипотеки из-за повышения процентной ставки приведут к снижению спроса на недвижимость на первичном рынке, однако не к снижению цен на жилье.
ТАСС
Эксперт отметил, что многим девелоперам прошедший год дал возможность накопить подушку безопасности.
ФАН
Помимо этого, Енин полагает, что за счет нового ограничения на максимальный размер ипотеки программа фактически будет сворачиваться в крупных городах с высоким спросом.
ТАСС
Теперь жителям большинства городов для оформления займа потребуется около 50-70% первоначального взноса.
URA.Ru

Подробнее о событии

Банкир рассказал, как льготная ипотека отразится на спросе жилья

News.ru21:13

Цены на жилье могут не снизиться из-за новых условий льготной ипотеки

ФАН20:51

В банке назвали последствия изменения льготной ипотеки

URA.Ru20:27

Эксперт: новые условия льготной ипотеки снизят спрос, но не цены на жилье

ТАСС20:05
Показать все источники
Интересное

Великобритания грозит в следующий раз сбить два десятка российских Су-24

В британских СМИ утверждают, что если бы российская армия решилась атаковать эсминец, то «было бы сбито много русских самолетов и потоплено патрульных кораблей, прежде чем английский эсминец пошел бы ко дну».
FBM.ruвчера в 05:25

Три ребенка пропали на реке в Приморье

Следственные органы Приморского края возбудили уголовное дело об убийстве в связи с исчезновением трех детей на реке Уссури, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморью.
ТАСС21:25

Медработники Приангарья просят ужесточить карантин по COVID-19

Медицинские работники Иркутской области, обеспокоенные существенным ухудшением ситуации по коронавирусу в регионе, написали обращение в Общественную палату и лично главе Приангарья Игорю Кобзеву с просьбой принять максимальные ограничительные и противоэпидемиологические меры.
REGNUMвчера в 03:06