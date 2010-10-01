Политика
REGNUMЭксперт о транзитном контракте: «Нафтогаз» подыграл «Газпрому»
«Нафтогаз» затягивал этот процесс, и сегодня фактически подыграл «Газпрому», — считает Корольчук. Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября председатель компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заверил, что группа «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» якобы делают все возможное, чтобы завершить анбандлинг компании.
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Армия и оружие
В США придумали план сдерживания России в Черном море
«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Политика
Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера»
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал формулы по Донбассу, названную в его честь, на фоне протестов в Киеве.
Культура
Запретить сериал «Сваты» предложил известный режиссёр
Космос
NASA защитило проект коронографа телескопа WFIRST
NASA успешно защитило эскизный проект коронографа для строящегося телескопа WFIRST.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями
Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.
Происшествия
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы
Политика
Раскрыта стоимость одежды Путина во время отдыха в тайге
Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири перед своим днем рождения в одежде российского бренда «Армия России».
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Экономика
Ритейлеры попросили льготы за раздачу продуктов на благотворительность
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов, у которых истекают сроки годности, если продовольственные товары были безвозмездно направлены на благотворительные цели.
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
Политика
Путин заявил, что не интересуется положением Зеленского
Президент России Владимир Путин заявил, что его не интересует положение, в котором оказался его украинский коллега Владимир Зеленский.
Недвижимость
Новостройки в России подорожали почти на 12% за год
С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Армия и оружие
Корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш
Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.
Единоборства
Головкин победил Деревянченко в титульном бою
В Нью-Йорке прошел боксерский вечер, главным событием которого стал поединок за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.
Происшествия
Сбербанк выявил виновного в утечке данных своих клиентов
Сбербанк провёл внутреннее расследование совместно с полицией и выявил виновного в утечке данных о 200 держателях своих карт в Интернет, сообщалось 5 октября на сайте организации.
Общество
Злоумышленники захватили три нефтяных месторождения в Эквадоре
В Эквадоре вынужденно приостановили работу три месторождения нефти.
Космос
Определены возможные места посадки на Венеру
Ранее сообщалось, что проект будет состоять из следующих модулей: краткосрочного посадочного, схожего с советскими «Венера/Вега», двух долгосрочных легких посадочных блоков (разработки НАСА), спутника-ретранслятора и, возможно, двух сверхкомпактных спутников и аэростата для изучения атмосферы.
Шоу-бизнес
Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство
В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Политика
МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны
"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
Общество
Расшифровано проклятие возрастом 1500 лет
Хоккей
Хартли пообещал отправить Михееву суп в Канаду
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли через Isntagram послал сообщение нападающему «Торонто» Илье Михееву, который в прошлом сезоне выступал за клуб из Омска.
Гаджеты
Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов
Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Армия и оружие
США пригрозили Турции санкциями и приостановкой членства в НАТО
Американский сенатор Линдси Грэм 7 октября пригрозил Турции санкциями в случае, если она "вторгнется в Сирию", а также приостановкой членства в НАТО, если будет произведена атака на курдов.
Происшествия