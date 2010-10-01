Политика

REGNUMREGNUMЭксперт о транзитном контракте: «Нафтогаз» подыграл «Газпрому»

«Нафтогаз» затягивал этот процесс, и сегодня фактически подыграл «Газпрому», — считает Корольчук. Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября председатель компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заверил, что группа «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» якобы делают все возможное, чтобы завершить анбандлинг компании.
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Армия и оружие

В США придумали план сдерживания России в Черном море

«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Lenta.ru 04:44
Политика

Штайнмайер выступил с защитой «формулы Штайнмайера»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал формулы по Донбассу, названную в его честь, на фоне протестов в Киеве.
Газета.Ru 11:28
Армия и оружие

В США опровергли данные о выводе всех своих войск из Сирии

РБК 19:38
Культура

Запретить сериал «Сваты» предложил известный режиссёр

Privet-Rostov.ru 09:58
Космос

NASA защитило проект коронографа телескопа WFIRST

NASA успешно защитило эскизный проект коронографа для строящегося телескопа WFIRST.
N+1 30 сентября в 20:01
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями

Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.
RuNews24.ru 11:00
Кино

В сети появился трейлер шестого сезона сериала «Викинг»

REGNUM 16:29
Происшествия

Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы

REGNUM вчера в 08:56
Политика

Раскрыта стоимость одежды Путина во время отдыха в тайге

Президент России Владимир Путин отдохнул в Сибири перед своим днем рождения в одежде российского бренда «Армия России».
Lenta.ru 08:12
Происшествия

В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

Известия 04 октября в 21:54
Шоу-бизнес

10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали

В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 13:20
Экономика

Ритейлеры попросили льготы за раздачу продуктов на благотворительность

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов, у которых истекают сроки годности, если продовольственные товары были безвозмездно направлены на благотворительные цели.
Известия 19:40
Культура

В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»

Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК вчера в 12:56
Политика

Путин заявил, что не интересуется положением Зеленского

Президент России Владимир Путин заявил, что его не интересует положение, в котором оказался его украинский коллега Владимир Зеленский.
ФАН вчера в 09:16
Недвижимость

Новостройки в России подорожали почти на 12% за год

С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
Известия 18:10
Армия и оружие

Корабль ВМС Британии сопроводил отряд Балтийского флота через Ла-Манш

Патрульный корабль ВМС Великобритании HMS Mersey сопроводил отряд, состоящий из трех кораблей Балтийского флота России на пути к проливу Ла-Манш.
Газета.Ru 17:56
Происшествия

Мосгорсуд оставил без изменения приговор Даниле Беглецу

ТАСС 09:01
Единоборства

Головкин победил Деревянченко в титульном бою

В Нью-Йорке прошел боксерский вечер, главным событием которого стал поединок за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.
Матч ТВ вчера в 00:04
Происшествия

Сбербанк выявил виновного в утечке данных своих клиентов

Сбербанк провёл внутреннее расследование совместно с полицией и выявил виновного в утечке данных о 200 держателях своих карт в Интернет, сообщалось 5 октября на сайте организации.
ИрСити 05 октября в 23:23
Общество

Злоумышленники захватили три нефтяных месторождения в Эквадоре

В Эквадоре вынужденно приостановили работу три месторождения нефти.
РЕН ТВ 19:29
Космос

Определены возможные места посадки на Венеру

Ранее сообщалось, что проект будет состоять из следующих модулей: краткосрочного посадочного, схожего с советскими «Венера/Вега», двух долгосрочных легких посадочных блоков (разработки НАСА), спутника-ретранслятора и, возможно, двух сверхкомпактных спутников и аэростата для изучения атмосферы.
Популярная механика 16:13
Шоу-бизнес

Иранскую «Анджелину Джоли» арестовали за богохульство

В Иране арестована «двойник Анджелины Джоли» Сахар Табар, ее обвинили в богохульстве, пишут СМИ.
Взгляд.ру 07:02
Политика

МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страны

"Киев продолжает взятый предыдущей властью курс на тотальную и насильственную украинизацию страны", - подчеркнул МИД.
Газета.Ru 13:54
Общество

Расшифровано проклятие возрастом 1500 лет

Российская газета 08:32
Хоккей

Хартли пообещал отправить Михееву суп в Канаду

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли через Isntagram послал сообщение нападающему «Торонто» Илье Михееву, который в прошлом сезоне выступал за клуб из Омска.
Спорт-Экспресс 15:12
Гаджеты

Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов

Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс 08:34
Общество

Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер

Как рассказал бывший замдиректора онкоцентра Максим Рыков, из НМИЦ им. Блохина могут уйти около 50 медсестер, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 13:51
Армия и оружие

США пригрозили Турции санкциями и приостановкой членства в НАТО

Американский сенатор Линдси Грэм 7 октября пригрозил Турции санкциями в случае, если она "вторгнется в Сирию", а также приостановкой членства в НАТО, если будет произведена атака на курдов.
РЕН ТВ 11:47
Происшествия

Росгвардия не нашла нарушений в работе ОМОН при задержании Устинова

Национальная служба новостей 12:18
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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
Является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины и подотчетным Верховной Раде Украины. Комиссия учреждена Указом Президента Украины № 715/2014 от 10 сентября 2014 года. Данная комиссия была создана на замену ликвидированным в августе 2014 года Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг . Комиссия является органом государственного регулирования деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг.
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