«Нафтогаз» затягивал этот процесс, и сегодня фактически подыграл «Газпрому», — считает Корольчук. Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября председатель компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заверил, что группа «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» якобы делают все возможное, чтобы завершить анбандлинг компании.

Шоу-бизнес Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.

Шоу-бизнес 10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.

Экономика Ритейлеры попросили льготы за раздачу продуктов на благотворительность Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила не взимать НДС и налог на прибыль с продуктов, у которых истекают сроки годности, если продовольственные товары были безвозмездно направлены на благотворительные цели.

Политика Путин заявил, что не интересуется положением Зеленского Президент России Владимир Путин заявил, что его не интересует положение, в котором оказался его украинский коллега Владимир Зеленский.

Недвижимость Новостройки в России подорожали почти на 12% за год С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».

Единоборства Головкин победил Деревянченко в титульном бою В Нью-Йорке прошел боксерский вечер, главным событием которого стал поединок за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко.

Происшествия Сбербанк выявил виновного в утечке данных своих клиентов Сбербанк провёл внутреннее расследование совместно с полицией и выявил виновного в утечке данных о 200 держателях своих карт в Интернет, сообщалось 5 октября на сайте организации.

Космос Определены возможные места посадки на Венеру Ранее сообщалось, что проект будет состоять из следующих модулей: краткосрочного посадочного, схожего с советскими «Венера/Вега», двух долгосрочных легких посадочных блоков (разработки НАСА), спутника-ретранслятора и, возможно, двух сверхкомпактных спутников и аэростата для изучения атмосферы.

Хоккей Хартли пообещал отправить Михееву суп в Канаду Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли через Isntagram послал сообщение нападающему «Торонто» Илье Михееву, который в прошлом сезоне выступал за клуб из Омска.