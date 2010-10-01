Политика
REGNUMЭксперт о транзитном контракте: «Нафтогаз» подыграл «Газпрому»
«Нафтогаз» затягивал этот процесс, и сегодня фактически подыграл «Газпрому», — считает Корольчук. Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября председатель компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заверил, что группа «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» якобы делают все возможное, чтобы завершить анбандлинг компании.
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Происшествия
СК назвал причину смерти актера Марьянова
Известия 06:22
Шоу-бизнес
Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака
Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru вчера в 09:07
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Политика
Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану
Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из больницы
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Известия 06:04
Общество
Нобелевскую премию по физике получили астрономы
Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.
Газета.Ru 06:23
Кино
Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»
Ридус вчера в 10:25
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
РБК 06 октября в 12:56
Экономика
Экс-глава «Магнита» нашла новую работу
Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.
РБК 06:05
Кино
Вышел трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским
Телепрограмма 04:19
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Политика
В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»
В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Российская газета вчера в 10:29
Политика
В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе
Газета.Ru вчера в 20:54
Общество
В России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Авто
Люди предпенсионного возраста и пенсионеры предпочитают Lada Classic
SpeedMe 06 октября в 10:43
Политика
Песков оценил сообщения о планах США по Договору об открытом небе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что американская администрация рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу.
RT на русском 05:50
Политика
Песков прокомментировал идею подключения США к «нормандскому формату»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине не находят поддержки у участников.
РИА Новости 05:29
Финансы
Доля рубля в иностранных активах банков выросла до пятилетнего рекорда
За второй квартал 2019 года доля рубля в иностранных активах российского банковского сектора выросла на 0,7 п.п. и достигла рекордного с третьего квартала 2014 года уровня 13,4%, свидетельствует статистика ЦБ.
РБК 03:00
Политика
Депутаты Госдумы в течение года почти не голосовали «против»
Не место для дискуссий Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала за обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей граждан превратились в "заверителей", делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым в докладе "Бездействующая Госдума", с которым ознакомился РБК.
РБК 05:27
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости вчера в 02:11
Происшествия
В Петербурге нашли пропавшую дочь режиссера «Убойной силы»
Дочь режиссера «Убойной силы» Виктора Бутурлина 23-летняя Анастасия Бутурлина вернулась домой.
Gazeta.SPb 06:24
Армия и оружие
Хорош как никогда: в Польше оценили сирийскую закалку спецназа РФ
Автор Марчин Гавенда уже в начале статьи заявляет, что силы спецназначения РФ еще никогда не были так хорошо обучены и оснащены.
Российская газета 06:22
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Шоу-бизнес
Соседи Натальи Бочкаревой рассказали об исчезновении актрисы
РЕН ТВ 06 октября в 21:21