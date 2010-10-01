Политика

REGNUMREGNUMЭксперт о транзитном контракте: «Нафтогаз» подыграл «Газпрому»

«Нафтогаз» затягивал этот процесс, и сегодня фактически подыграл «Газпрому», — считает Корольчук. Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября председатель компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заверил, что группа «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» якобы делают все возможное, чтобы завершить анбандлинг компании.
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Происшествия

СК назвал причину смерти актера Марьянова

Известия 06:22
Политика

Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества

РИА Новости 04:51
Шоу-бизнес

Участница КВН Евгения Жарикова умерла от рака

Участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова, у которой диагностировали онкологическое заболевание, ушла из жизни в московской клинике.
News.ru вчера в 09:07
Политика

Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Политика

Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану

Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Шоу-бизнес

СМИ сообщили о выписке Заворотнюк из больницы

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.
Известия 06:04
Общество

Нобелевскую премию по физике получили астрономы

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2019 год стали Джим Пиблс - за теоретические открытия в физической космологии.
Газета.Ru 06:23
Кино

Опубликован трейлер российского фантастического фильма «Спутник»

Ридус вчера в 10:25
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

Следователи задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области.
РБК 06 октября в 12:56
Происшествия

Бизнесмен из Екатеринбурга отправится в колонию за истязание ребёнка

REGNUM 04:31
Экономика

Экс-глава «Магнита» нашла новую работу

Бывший генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова, покинувшая пост главы ретейлера в июне 2019 года, возглавила логистическую компанию LORUS SCM, основным акционером которой является председатель совета директоров «Соллерс» и основной владелец этой компании Вадим Швецов.
РБК 06:05
Кино

Вышел трейлер шестого сезона «Викингов» с Данилой Козловским

Телепрограмма 04:19
Общество

Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре

Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Политика

В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока-2»

В комитете Госдумы РФ по энергетике обосновали несостоятельность заявлений Вашингтона о том, что запуск газопровода "Северный поток - 2" якобы нанесет сокрушительный удар по энергобезопасности Европы и ее энергетическому разнообразию.
Российская газета вчера в 10:29
Политика

В США Путина поздравили с днем рождения надписью в небе

Газета.Ru вчера в 20:54
Происшествия

Полиция начала проверку после массовой драки в Новосибирске

News.ru 05:06
Общество

В России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт.
REGNUM 02:06
Авто

Люди предпенсионного возраста и пенсионеры предпочитают Lada Classic

SpeedMe 06 октября в 10:43
Политика

Песков оценил сообщения о планах США по Договору об открытом небе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что американская администрация рассматривает возможность выхода из Договора по открытому небу.
RT на русском 05:50
Кино

Создатели «Южного парка» высмеяли запрет на показ мультсериала в Китае

Lenta.ru 06:00
Политика

Песков прокомментировал идею подключения США к «нормандскому формату»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что идеи подключения США к "нормандскому формату" по Украине не находят поддержки у участников.
РИА Новости 05:29
Финансы

Доля рубля в иностранных активах банков выросла до пятилетнего рекорда

За второй квартал 2019 года доля рубля в иностранных активах российского банковского сектора выросла на 0,7 п.п. и достигла рекордного с третьего квартала 2014 года уровня 13,4%, свидетельствует статистика ЦБ.
РБК 03:00
Политика

Депутаты Госдумы в течение года почти не голосовали «против»

Не место для дискуссий Госдума VII созыва в подавляющем большинстве случаев голосовала за обсуждаемые законопроекты, депутаты из представителей граждан превратились в "заверителей", делают вывод эксперты Центра политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым в докладе "Бездействующая Госдума", с которым ознакомился РБК.
РБК 05:27
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости вчера в 02:11
Происшествия

В Петербурге нашли пропавшую дочь режиссера «Убойной силы»

Дочь режиссера «Убойной силы» Виктора Бутурлина 23-летняя Анастасия Бутурлина вернулась домой.
Gazeta.SPb 06:24
Армия и оружие

Хорош как никогда: в Польше оценили сирийскую закалку спецназа РФ

Автор Марчин Гавенда уже в начале статьи заявляет, что силы спецназначения РФ еще никогда не были так хорошо обучены и оснащены.
Российская газета 06:22
Транспорт

Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли

Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:55
Происшествия

Пропавшие в Сызрани парень и девушка найдены погибшими

КТВ-Луч 04:18
Шоу-бизнес

Соседи Натальи Бочкаревой рассказали об исчезновении актрисы

РЕН ТВ 06 октября в 21:21
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Андрей Владимирович Коболев
Украинский предприниматель
Украинский предприниматель. С 26 марта 2014 года - председатель правления НАК «Нафтогаз Украины».
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
Является государственным коллегиальным органом, подчиненным Президенту Украины и подотчетным Верховной Раде Украины. Комиссия учреждена Указом Президента Украины № 715/2014 от 10 сентября 2014 года. Данная комиссия была создана на замену ликвидированным в августе 2014 года Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг . Комиссия является органом государственного регулирования деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг.
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