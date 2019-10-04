Политика

REGNUMREGNUMЭксперт о транзитном контракте: «Нафтогаз» подыграл «Газпрому»

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«Нафтогаз» затягивал этот процесс, и сегодня фактически подыграл «Газпрому», — считает Корольчук. Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября председатель компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заверил, что группа «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» якобы делают все возможное, чтобы завершить анбандлинг компании.
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