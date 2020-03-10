Экономика
РИА НовостиЭксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
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с чего всё началось
Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.Вечерняя Москва08:40
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Финансы
Центробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке
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Два человека погибли при пожаре в кафе 8 марта в Кызыле
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Герой дна. Игорь Сечин расколол ОПЕК и заставил рынок паниковать. Что теперь ждет экономику России?
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Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России
В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.
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Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти.
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Россия выбрала лучший для себя момент для выхода из сделки ОПЕК+, уверен американский аналитик Том Луонго.
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Эксперты: завтра Мосбиржу ждет обвал
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В минувшую субботу, 7 марта, актер Дэниел Крейг во второй раз выступил в роли ведущего шоу Saturday Night Live на канале NBC.
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Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
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США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Общество
Власти Италии ограничили передвижение граждан по стране
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер в связи с коронавирусом на всю национальную территорию, что предполагает ограничение передвижения граждан.
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Эрдоган заявил о праве Турции на односторонние действия в Сирии
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Экономика
Эксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России
Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий.
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Рэпер Джиган сбрил брови и переехал в наркологический центр
Рэпер вместе с супругой и тремя детьми в начале года переехал в Майами, где феврале Самойлова родила ему сына.
Армия и оружие
В Сирии местные жители забросали камнями колонну войск США
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Мишустин провел совещание по экономическим вопросам
Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
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В России вегетарианство назвали особо опасным
Футбол
ПСЖ может бесплатно подписать Виллиана летом
Возможно, Виллиан перейдет в ПСЖ летом как свободный агент, сообщает источник со ссылкой на Le10sport.Отметим, что ранее стало известно об интересе «Пари Сен-Жермен» к хавбеку «Лиона» Уссему Ауару.
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Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
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США предупредят нарушителей санкций против Ирана
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Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны
Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Общество
Мошенники придумали новую схему фишинга «Белый кролик»
Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».