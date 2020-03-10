Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков в беседе с "Вечерней Москвой" назвал причины падения курса рубля к доллару и евро на рынке Forex, произошедшего на фоне обвала нефтяных котировок.
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с чего всё началось

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Ранее сообщалось, что курсы основных мировых валют по отношению к российскому рублю пошли в рост на фоне резкого падения мировых цен на нефть. «Вечерняя Москва» поговорила с финансистом, который рассказал, как долго будет падать рубль и как это отразится на жизни обычных россиян.
Вечерняя Москва08:40

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Эксперт объяснил, как падение курса рубля скажется на жизни россиян

Газета.Ru21:57

Финансист рассказал, как падение курса рубля повлияет на жизнь россиян

Комсомольская правда21:40

Эксперт рассказал, как падение курса рубля отразится на жизни россиян

РИА Новости17:51

Россиянам объяснили, как падение рубля отразится на их жизни

URA.Ru18:56

Эксперт пояснил, как падение курса рубля отразится на россиянах

Московский Комсомолец18:10

Эксперт рассказал о влиянии падения курса рубля на жизнь россиян

Известия21:28

Финансист объяснил, как падение рубля отразится на жизни россиян

Вечерняя Москва08:40
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Финансы

Центробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке

В связи с обрушением рубля Центральный банк России решил не покупать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках действия механизма бюджетного правила в течение 30 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на официальную информацию регулятора.
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Обвиняемым по делу MH17 грозит пожизненное заключение

Максимальным наказанием для обвиняемых по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года является пожизненное заключение, сообщила представитель прокуратуры Нидерландов Дигна ван Бутзелар.
Коммерсантъ 14:56
Происшествия

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Огнем оказался охвачен банкетный зал кафе на улице Заводская. Как выяснилось, печальный инцидент случился утром воскресенья, 8 марта.
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В США назвали вооружения, которые хотят включить в продление СНВ-3

Госдепартамент США назвал российские вооружения, которые хочет включить в продление Договора с Россией о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), завершающего свое действие в начале 2021 года.
РИА Новости 18:27
Экономика

Герой дна. Игорь Сечин расколол ОПЕК и заставил рынок паниковать. Что теперь ждет экономику России?

Причиной обвала стала ценовая война на нефтяном рынке, развязанная Саудовской Аравией против России после срыва переговоров ОПЕК+.
Новая газета 11:51
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM 15:25
Общество

Потерю персональных данных предложено компенсировать за счет операторов

АЮР хочет обязать операторов персональных данных (то есть все госорганы, компании и физические лица, обрабатывающие такие данные) по требованию граждан выплачивать им по решению суда в случае утечки компенсацию в размере от 500 тыс. до 5 млн руб. Если утечка данных произошла по вине пользователя, оператор освобождается от ответственности.
Коммерсантъ 18:56
Общество

Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России

В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.
RT на русском 08:05
Энергетика

Стоимость нефти Brent упала на 30%

Мировые цены на нефть марки Brent упали на 30%, о чем свидетельствуют данные торгов.
Профиль 02:17
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
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Экономика

Киселев «без паники» объяснил выгоду России от дешевой нефти

Телеведущий, гендиректор международного информационного агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев объяснил выгоду России от дешевой нефти.
Lenta.ru 11:19
Экономика

Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков

Российская газета 07 марта в 07:04
Энергетика

«Вот откуда происходит сила русских»

Россия выбрала лучший для себя момент для выхода из сделки ОПЕК+, уверен американский аналитик Том Луонго.
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В результате неудавшейся сделки ОПЕК+, приведшей к падению стоимости нефти, российский рубль начал терять позиции.
ГЛАС.RU 07:33
Кино

Дэниел Крейг показал «эксклюзивное» видео из фильма «Не время умирать»

В минувшую субботу, 7 марта, актер Дэниел Крейг во второй раз выступил в роли ведущего шоу Saturday Night Live на канале NBC.
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Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков

Президент США Дональд Трамп в понедельник оптимистично прокомментировал рекордное падение мировых цен на нефть и последовавшее за этим резкое снижение фондовых индексов.
РИА Новости 11:30
Общество

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года

США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Газета.Ru 01:28
Общество

Власти Италии ограничили передвижение граждан по стране

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о расширении карантинных мер в связи с коронавирусом на всю национальную территорию, что предполагает ограничение передвижения граждан.
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Эрдоган заявил о праве Турции на односторонние действия в Сирии

Турция оставляет за собой право собственными силами добиться целей операции «Весенний щит», если Россия «не выполнит обязательства по Сирии», заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Rambler News Service вчера в 11:10
Экономика

Эксперты назвали восемь самых быстро развивающихся регионов России

Уровень экономического здоровья восьми регионов аналитики оценили как высокий.
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Рэпер Джиган сбрил брови и переехал в наркологический центр

Рэпер вместе с супругой и тремя детьми в начале года переехал в Майами, где феврале Самойлова родила ему сына.
ФАН 18:53
Армия и оружие

В Сирии местные жители забросали камнями колонну войск США

REGNUM вчера в 10:11
Экономика

Мишустин провел совещание по экономическим вопросам

Российский премьер Михаил Мишустин провел совещание на тему стабильности российской экономики.
Вести.Ru 12:15
Происшествия

Пострадавшая в ДТП под Краснокаменском женщина скончалась в больнице

Zabnews.ru 20:52
Здоровье

В России вегетарианство назвали особо опасным

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Футбол

ПСЖ может бесплатно подписать Виллиана летом

Возможно, Виллиан перейдет в ПСЖ летом как свободный агент, сообщает источник со ссылкой на Le10sport.Отметим, что ранее стало известно об интересе «Пари Сен-Жермен» к хавбеку «Лиона» Уссему Ауару.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии

Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Газета.Ru 21:37
Политика

США предупредят нарушителей санкций против Ирана

Морских перевозчиков о недопустимости нарушения антииранского санкционного режима намерены предупредить власти США, 9 марта сообщает Reuters со ссылкой на источник из Госдепа США.
Красная весна 17:24
Политика

Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны

Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 17:35
Общество

Мошенники придумали новую схему фишинга «Белый кролик»

Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».
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