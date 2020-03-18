Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru. Он рекомендует в условиях девальвации приобрести долгосрочные рублевые акции российских компаний, так как они могут вырасти в цене.
Читать в источнике
Комментировать122
с чего всё началось

Как сохранить рублевые сбережения в кризис

В условиях обесценивания национальной валюты выгодно покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, которые в перспективе могут вырасти в цене. Помочь экономике мог бы отказ Центрального банка России (ЦБ) от повышения ключевой ставки.
URA.Ruвчера в 11:23

Подробнее о событии

Как сохранить рублевые сбережения в кризис

URA.Ruвчера в 11:23

Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис

РИА Новостивчера в 18:34

Финансовый аналитик Коган объяснил, как в кризис сохранить рублевые сбережения

Народные новостивчера в 22:26

Эксперт назвал способ сохранить сбережения на фоне падения рубля

Известиявчера в 20:48

«Они устраивают нам, по сути, нефтяной джихад»: эксперты об обвале рубля

Реальное времявчера в 11:52

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Газета.Ruвчера в 23:21

Эксперт дал советы по сохранению рублевых сбережений

Телеканал 360°вчера в 21:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 00:30, Ашберн
Финансы

Биржевой курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с февраля 2016 г. По данным на 19.15 мск, доллар стоит 80,87 руб.
Ведомости вчера в 11:35
Происшествия

СК сообщил о возбуждении дела против бывшего вице-мэра Воронежа

Воронеж, 18 марта 2020, 20:00 — REGNUM Уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении бывшего заместителя главы администрации городского округа город Воронеж, об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в пресс-службе СУ СКР по региону.
REGNUM вчера в 13:00
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 147.
Газета.Ru вчера в 07:34
Политика

Эрдоган предрек наступление новой эпохи

Западные страны оказались неготовыми к пандемии коронавируса, мир стоит на пороге коренных изменений в политическом и экономическом устройстве, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
РИА Новости вчера в 16:43
Общество

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец вчера в 09:04
Финансы

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи снизился почти на 4%

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи снизился почти на 4% на фоне опасений мировых инвесторов по поводу экономических последствий от распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ вчера в 23:13
Общество

В России могут усилить ограничительные меры из-за пандемии

Российские власти обсуждают возможность усилить по всей стране ограничительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19, они могут показаться избыточными, но ученые считают их эффективными, сообщил РИА источник в правительстве России.
РИА Новости вчера в 20:41
Здоровье

Правительство попросили разрешить врачам ставить диагнозы через Интернет

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) предложил правительству в связи с распространением коронавируса ускорить принятие поправок, разрешающих врачам в рамках телемедицины дистанционно ставить диагнозы и назначать лечение.
РБК 00:00
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 14:26
Общество

Владимир Соловьев изгнал украинского эксперта из студии своей передачи

Телеведущий Владимир Соловьев прогнал украинского эксперта Вячеслава Ковтуна из студии своей авторской передачи "Вечер".
Discover24 вчера в 12:06
Политика

Путин прибыл в Крым на годовщину воссоединения с Россией

Президент России Владимир Путин прибыл в Крым в шестую годовщину воссоединения полуострова с Россией.
Вести.Ru вчера в 11:15
Здоровье

Эпидемиолог раскрыл худший сценарий развития пандемии коронавируса

Японский врач-инфекционист и эпидемиолог Сато Акихиро рассказал о худшем сценарии развития эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Городовой вчера в 02:37
Армия и оружие

Помпео обвинил Россию в убийстве турецких военных

Госсекретарь считает, Россия убила турецких солдат в ходе военной операции в Сирии. О каких событиях именно идет речь, Помпео не уточнил.
Деловое.ТВ вчера в 04:56
Общество

Число жертв коронавируса в Италии выросло за сутки на 345 человек

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 345 до 2503, ежедневный рост числа заражений остается на уровне 3,5 тысячи, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 17 марта в 13:18
Энергетика

ФАС заявила об отсутствии предпосылок для роста цен на бензин

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров обратил внимание на рост стоимости бензина в стране, отметив, что цены на 92-й бензин за год выросли на 10,44%.
RT на русском вчера в 19:30
Экономика

Биржи США открылись падением на 5-6%

Основные фондовые индексы США на момент открытия бирж показали падение на 5-6%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 09:53
Гаджеты

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Ferra вчера в 10:46
Общество

Режим повышенной готовности введут в Удмуртии из-за коронавируса

В Удмуртии введут режим повышенной готовности из-за коронавируса .
Удмуртская правда вчера в 01:26
Музыка

Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

RT на русском вчера в 12:54
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 17 марта в 02:38
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 17 марта в 08:01
Футбол

Врач «Спартака» рассказал о восстановлении Гулиева и Тиля от травм

Футболист "Спартака" Гус Тиль, пропустивший матч чемпионата России против "Оренбурга" из-за травмы, вернется в строй уже в начале апреля, сообщил руководитель медицинского штаба московского клуба Михаил Бутовский.
РИА Новости вчера в 13:36
Футбол

Ибрагимович: если вирус не идёт к Златану, Златан идёт к вирусу

Чемпионат вчера в 10:56
Политика

Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией

Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Lenta.ru вчера в 05:30
Здоровье

В Югре ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса, таким образом, этот режим действует теперь во всех регионах Уральского федерального округа.
РИА Новости вчера в 22:18
Авто

Ford отзывает в России более 18 тысяч автомобилей

Ранее из-за проблем с подвеской Ford отозвал более 14 тысяч автомобилей Ford Explorer.
Аргументы и Факты вчера в 09:09
Общество

В Якутии первичные анализы показали коронавирус у пяти человек

Первичные анализы показали наличие коронавируса у пяти человек в Якутии, сообщил оперативный штаб по при правительстве региона.
РИА Новости вчера в 23:28
Происшествия

Большой оползень перегородил дорогу в Нижнем Новгороде

Оползень перегородил одну полосу дороги Похвалинского съезда.
Российская газета вчера в 10:43
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском вчера в 11:55
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное