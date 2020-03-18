Экономика
Газета.RuРоссиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru. Он рекомендует в условиях девальвации приобрести долгосрочные рублевые акции российских компаний, так как они могут вырасти в цене.
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с чего всё началось
В условиях обесценивания национальной валюты выгодно покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, которые в перспективе могут вырасти в цене. Помочь экономике мог бы отказ Центрального банка России (ЦБ) от повышения ключевой ставки.URA.Ruвчера в 11:23
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Финансовый аналитик Коган объяснил, как в кризис сохранить рублевые сбережения
Народные новостивчера в 22:26
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