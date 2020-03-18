В условиях обесценивания национальной валюты выгодно покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, которые в перспективе могут вырасти в цене. Помочь экономике мог бы отказ Центрального банка России (ЦБ) от повышения ключевой ставки.

с чего всё началось

"Отбить девальвацию можно только купив на длительный срок хорошие рублевые акции отечественных компаний", — заявил он. По словам специалиста, сейчас ценные бумаги опустились до минимальных значений на мировых рынках, однако через год или два они могут вырасти в цене.

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