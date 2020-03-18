Финансы
РИА НовостиЭксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис
"Отбить девальвацию можно только купив на длительный срок хорошие рублевые акции отечественных компаний", — заявил он. По словам специалиста, сейчас ценные бумаги опустились до минимальных значений на мировых рынках, однако через год или два они могут вырасти в цене.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
В условиях обесценивания национальной валюты выгодно покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, которые в перспективе могут вырасти в цене. Помочь экономике мог бы отказ Центрального банка России (ЦБ) от повышения ключевой ставки.URA.Ru11:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 21:16, Ашберн
Комментарии
Политика
Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским
Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом на Украине возросло до 16
«На Украине зафиксировано 16 случаев COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1) области и город Киев (2)», — цитирует РИА Новости сообщение украинского Минздрава, опубликованное в Telegram.
Здоровье
В Томске рассказали о заболевшем коронавирусом пациенте
Замгубернатора Томской области Иван Деев рассказал о заболевшем коронавирусом пациенте, который находится в городской больнице №3.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил посмеявшемуся над ним Ивану Урганту
Ажиотаж дошел даже до Первого канала - коллега Дмитрия Иван Ургант пошутил об этой фотографии Шепелева в эфире своей передачи «Вечерний Ургант».
Авто
Производство легковушек в России в феврале упало на 12%
Падение объёмов производства наблюдается и за период январь-февраль, когда было произведено 212 тыс. легковушек, что на 14,1% меньше.
Здоровье
Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве
В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Общество
Вице-премьер рассказал о поставках продукции для торговых сетей России
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что проблем с поставками продукции для торговых сетей на фоне ситуации с коронавирусом нет.
Киберспорт
Boo1k покинул пост тренера Virtus.pro
Анатолий Boo1k Иванов покинул состав Virtus.pro по Dota 2, где исполнял обязанности главного тренера.
Авто
Hyundai представила новый седан Elantra
Начиная с базовой комплектации новинка имеет мультимедийный центр, поддерживающий системы Apple CarPlay и Android Auto.
Экономика
Противовирусная терапия для бизнеса от Солид Банка
В сложных внешних обстоятельствах собственники бизнеса не впадают в уныние, а стараются оперативно адаптировать предприятие к изменяющимся условиям.
Экономика
Банки попросили ЦБ ослабить за ними надзор из-за коронавируса
Российские банки попросили ЦБ ослабить надзор и регулирование, чтобы перевести больше своих сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Политика
С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля
Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Общество
В России из-за коронавируса могут узаконить новый вид занятости
Введение неполной дистанционной занятости поможет в условиях пандемии коронавируса.
Общество
В США коронавирусом заразился первый конгрессмен
Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал пожилых людей реже ходить в магазины
Роспотребнадзор рекомендует россиянам старше 60 лет реже посещать общественные места и сократить поездки на транспорте из-за распространения коронавируса.
Общество
Онлайн-кинотеатры откроют бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-сервисы и онлайн-кинотеатры России запускают бесплатный доступ из-за распространения китайского коронавируса, а также карантина, который ввели во многих городах.
Политика
Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности
"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
Происшествия
Сахалинские школьники проводят досрочные каникулы в крупных ТРЦ
Досрочные каникулы сахалинские школьники предпочитают проводить в кафе и игровых зонах крупных торгово-развлекательных центров, а не дома, как рекомендовал Роспотребнадзор.
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина заразилась коронавирусом
Бывшая участница шоу «Дом-2» Анастасия Киушкина, вернувшись из отпуска во Франции, почувствовала недомогание и ухудшение самочувствия.
Политика
Белоруссия перебросит сотни пограничников на границу с Россией
Сотни белорусских пограничников будут отправлены на границу с Россией.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Политика
ДНР закрывает границу с Украиной
«В целях недопущения проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики принято решение о полном прекращении движения граждан через пункты пограничного и таможенного контроля ДНР на границе с Украиной с 00:00 21 марта 2020 года», — говорится в заявлении.
Общество
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Италии зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки. Количество умерших выросло на 475.
Культура
Съемки продолжения сериала «Друзья» отложены из-за коронавируса
Начало съемок нового сезона популярного в конце 90-х сериала «Друзья» отложено из-за пандемии коронавируса, сообщает Variety.
Общество
Глава минздрава Нидерландов упал в обморок на обсуждении коронавируса
Глава минздрава Нидерландов Бруно Брёйнс упал в обморок в парламенте страны во время обсуждения проблемы борьбы с распространением нового коронавируса.
Политика
Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом
На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова о Лимонове: «Скончался отец моих детей»
После расставания в 2008 году отношения писателя и актрисы сохранились, они продолжали общаться, Лимонов принимал участие в воспитании детей.