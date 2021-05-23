Стоимость биткоина снова упала на 16 % за сутки
Эксперты считают, что резкие взлеты и падения платежной системы зависят от громких новостей и настроения спекулянтов.
Эксперт отметил, что связывать изменения курса биткоина с фондовым и валютным рынком не имеет смысла, потому что на рынке криптовалют создается эмоциональная атмосфера, влияющая на валюту.
К примеру, пояснил эксперт, курс биткоина вырос после решения Илона Маска и компании Tesla инвестировать в криптовалюту.
На следующий день последовал отскок: биткоин поднялся выше 40 тысяч, после чего снова снизился к отметке в 34 тысячи.
С чего всё началось
Экономист назвал главную причину волатильности биткоина
Резкие взлеты и падения стоимости биткоина в основном зависят от громких новостей и настроения спекулянтов, рассказал РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.
РИА Новости01:20