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Экономика

Стоимость биткоина снова упала на 16 % за сутки

Эксперты считают, что резкие взлеты и падения платежной системы зависят от громких новостей и настроения спекулянтов.
Невские Новости
Эксперт отметил, что связывать изменения курса биткоина с фондовым и валютным рынком не имеет смысла, потому что на рынке криптовалют создается эмоциональная атмосфера, влияющая на валюту.
Газета.Ru
К примеру, пояснил эксперт, курс биткоина вырос после решения Илона Маска и компании Tesla инвестировать в криптовалюту.
Известия
На следующий день последовал отскок: биткоин поднялся выше 40 тысяч, после чего снова снизился к отметке в 34 тысячи.
РИА Новости
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С чего всё началось

Экономист назвал главную причину волатильности биткоина

Резкие взлеты и падения стоимости биткоина в основном зависят от громких новостей и настроения спекулянтов, рассказал РИА Новости президент российского подразделения международной ассоциации профессионалов валютного и денежного рынков ACI Russia Сергей Романчук.
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