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Эксперт объяснил, почему подержанные автомобили дорожают сильнее новых

Желобов объяснил, что неравномерный рост цен связан с дефицитом новых автомобилей. Этот дефицит сформировал ажиотажный срок на подержанные авто возрастом до трёх лет. Он добавил, что ситуация с ажиотажным спросом на подержанные авто стабилизируется при сокращении дефицита новых автомобилей.В источнике
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Почему автомобили с пробегом дорожают сильнее, чем новые

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