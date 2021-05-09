Эксперт объяснил, почему подержанные автомобили дорожают сильнее новых
Желобов объяснил, что неравномерный рост цен связан с дефицитом новых автомобилей. Этот дефицит сформировал ажиотажный срок на подержанные авто возрастом до трёх лет. Он добавил, что ситуация с ажиотажным спросом на подержанные авто стабилизируется при сокращении дефицита новых автомобилей.В источнике
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