Желобов объяснил, что неравномерный рост цен связан с дефицитом новых автомобилей. Этот дефицит сформировал ажиотажный срок на подержанные авто возрастом до трёх лет. Он добавил, что ситуация с ажиотажным спросом на подержанные авто стабилизируется при сокращении дефицита новых автомобилей.

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