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Эксперт объяснил появление неожиданного долга на кредитной карте

Неожиданная сумма долга на выписке по кредитному счету может быть связана с изменением условий обслуживания карты или наложением добавочных расходов. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский.В источнике
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31 канал Челябинска
С чего всё началось

Эксперт рассказал, откуда берется «лишняя» сумма долга на кредитке

Очень часто владельцы кредитных карт оказываются в недоумении, увидев выписку по счёту. Они не понимают, откуда взялась "лишняя" сумма долга на кредитке.
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Владельцам кредитных карт объяснили появление «лишних» сумм долга

ФАН23:59

Эксперт объяснил появление «лишнего» долга по кредитной карте

Life.ru23:52

Эксперт рассказал, откуда берется «лишняя» сумма долга на кредитке

ПРАЙМ18:02

Эксперт объяснил появление неожиданного долга на кредитной карте

Известия19:15

Эксперт объяснил, откуда берется «лишний» долг на кредитке

РИА Новости18:17

Финансист объяснил появление неожиданного долга на кредитной карте

РЕН ТВ21:48

Взять кредит и выжить. Челябинке к кредиту в 55 тысяч рублей оформили страховку стоимостью 60 тысяч

31 канал Челябинскавчера в 10:12
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Нефть по $70 может замедлить восстановление спроса

Как отмечает Oil Price, после неожиданного решения ОПЕК+ на прошлой неделе цены на нефть росли быстрее, чем прогнозировали многие эксперты всего неделю назад, поскольку рынок ожидает дефицита предложения на фоне восстановления спроса.
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В Екатеринбурге банк выставил на улицу многодетную семью с тремя детьми за долг в 40 тысяч

7 марта, накануне Международного женского дня, Светлана Доргоева, многодетная мать из Екатеринбурга, получала на свою банковскую карту денежный перевод в размере 1 400 000 рублей.
Evo-rus.comвчера в 02:35