Эксперт объяснил появление неожиданного долга на кредитной карте
Неожиданная сумма долга на выписке по кредитному счету может быть связана с изменением условий обслуживания карты или наложением добавочных расходов. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, откуда берется «лишняя» сумма долга на кредитке
Очень часто владельцы кредитных карт оказываются в недоумении, увидев выписку по счёту. Они не понимают, откуда взялась "лишняя" сумма долга на кредитке.
ПРАЙМ18:02
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