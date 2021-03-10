Неожиданная сумма долга на выписке по кредитному счету может быть связана с изменением условий обслуживания карты или наложением добавочных расходов. Об этом агентству «Прайм» рассказал старший преподаватель кафедры «Банковское дело» Университета «Синергия» Антон Рогачевский.

С чего всё началось Эксперт рассказал, откуда берется «лишняя» сумма долга на кредитке Очень часто владельцы кредитных карт оказываются в недоумении, увидев выписку по счёту. Они не понимают, откуда взялась "лишняя" сумма долга на кредитке. ПРАЙМ 18:02