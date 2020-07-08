Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".

с чего всё началось

В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля.

Мобильная связь в России может подорожать на 14%

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