Экономика

Российская газетаРоссийская газетаМобильная связь в России может подорожать на 14%

В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля.
Читать в источнике
Комментировать1,6K
с чего всё началось

Стоимость мобильной связи продолжит расти

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ07 июля в 18:45

Подробнее о событии

Эксперты предупредили о росте тарифов на мобильную связь до конца года

РБКвчера в 02:11

Эксперт объяснил рост тарифов на мобильную связь

Национальная служба новостейвчера в 10:34

Мобильная связь может подорожать на 14 процентов

РИА Новостивчера в 05:39

Тарифы на мобильную связь в России могут вырасти на 14%

Коммерсантъвчера в 05:56

Эксперты спрогнозировали подорожание ноутбуков на 5-7 процентов

Российская газетавчера в 20:00

Исследование: мобильная связь в России может подорожать на 14%

ТАССвчера в 01:32

В России вырастут тарифы на мобильную связь

URA.Ru07 июля в 20:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Общество

«МБХ медиа» сообщило об обысках в офисе редакции

Силовики начали обыск в редакции "МБХ медиа", сообщается на сайте издания. Также об этом пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо".
РБК 05:13
839
Общество

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
47
Политика

Жириновский заявил, что Фургала не исключат из ЛДПР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала связано с его хорошими результатами на посту главы региона и его принадлежностью к оппозиционной партии.
ТАСС 05:16
18
Происшествия

В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов

В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
452
Общество

МВД предложило изменить водительские права и ПТС

МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
2,5K
Культура

Netflix внезапно закрыл сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»

Премьера финальной части шоу из восьми эпизодов обещана на конец этого года.
Российская газета 04:14
3
Происшествия

Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
207
Авто

Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения

Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
Деловое.ТВ вчера в 09:40
14
Шоу-бизнес

23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой

Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
Woman.ru вчера в 12:29
6
Культура

Российский мультфильм «Фиксики» купили для китайского рынка

Piter.tv 02:52
5
Происшествия

К налоговикам Мюрка пришли с обысками. Силовики хранят молчание

По информации источника 73online.ru, в четверг, 9 июля, в управлении ФНС по Ульяновской области (руководитель - Игорь Мюрк) прошли следственные действия.
Ульяновск онлайн 04:30
Спорт

The Last of Us: Part II ожидаемо возглавила чарты PS Store в июне

Игромания.ру вчера в 11:15
4
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
349
Игры

В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48
13
Здоровье

Петербург откроет 30 детских лагерей «в режиме обсерваторов»

Смольный откроет в этом году 30 лагерей для организации детской летней оздоровительной кампании.
РБК Санкт-Петербург 04:56
1
Общество

Роскачество назвало лучшие смартфоны до 20 тыс. рублей

Замыкает рейтинг Huawei P40 Lite E. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве напомнили, что при установке приложений на смартфон необходимо обязательно изучить политику конфиденциальности, так как слепое согласие с условиями может привести к потере личных данных.
REGNUM 02:01
1
Общество

Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет

Lenta.ru 01:22
69
Экономика

Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро

Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
171
Футбол

Дзюба спел «Голубую луну» во время празднования чемпионства «Зенита»

Дзюба во время празднования чемпионства "Зенита" исполнил песню "Голубая луна" инстаграм margarita_ozdoeva pic.twitter.com / ncvfka6gft — Eurosport.ru (@ Eurosport_RU) July 9, 2020Ранее Дзюба изобразил секс с Сердаром Азмуном, празднуя чемпионство в раздевалке "Зенита".
Soccer.ru 04:55
Шоу-бизнес

«Я все та же Лиза»: Арзамасова ответила на критику романа с Авербухом

Актриса Лиза Арзамасова обратилась к поклонникам, критикующим ее роман с фигуристом Ильей Авербухом, который старше ее на 21 год.
Газета.Ru 03:37
1
Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека

За сутки КОВИД-19 подтвердился еще у 91 жителя Ростовской области.
Evo-rus.com 07 июля в 02:39
1,4K
Шоу-бизнес

В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа

В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
5
Футбол

Тренер «Уфы» Евсеев отреагировал на уход Газизова в «Спартак»

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался о решении Шамиля Газизова перейти на должность генерального директора московского "Спартака".
Газета.Ru 04:35
Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова: мать Ефремова предчувствовала, что Мишу посадят

Лия Ахеджакова поделилась, что мать Ефремова незадолго до смерти говорила, что очень переживает за своего сына.
Невские Новости вчера в 19:26
18
Технологии

Сбербанк объявил о запуске системы платежных сервисов SberPay

Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, говорится в сообщении кредитной организации.
ТАСС 04:05
3
Музыка

Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней

Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 07 июля в 05:47
80
Политика

Глава МО Сербии назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну

Беспорядки в Сербии являются попыткой начать гражданскую войну и захватить власть, заявил министр обороны страны Александр Вулин.
RT на русском 04:23
4
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости вчера в 09:38
2,9K
Космос

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с новым двигателем наметили на 2023 год

REGNUM вчера в 08:58
1
Происшествия

В Пензе завели дело после гибели трех человек при пожаре в жилом доме

РБК 05:00
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное