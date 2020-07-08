Экономика
Российская газетаМобильная связь в России может подорожать на 14%
В первом полугодии минимальные пакетные тарифы на связь, по оценке аналитиков, подорожали на 8%. Оценивались тарифы восьми операторов во всех регионах России. Так, минимальный пакетный тариф по сравнению с декабрем 2019 года подорожал с 270 до 291 рубля.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа мобильной связи в России по итогам первого полугодия 2020 года увеличилась на 8% — с 270 руб. до 291 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъ07 июля в 18:45
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 05:28, Ашберн
Общество
«МБХ медиа» сообщило об обысках в офисе редакции
Силовики начали обыск в редакции "МБХ медиа", сообщается на сайте издания. Также об этом пишет правозащитный проект "ОВД-Инфо".
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Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа.
Интерфакс 04:42
Политика
Жириновский заявил, что Фургала не исключат из ЛДПР
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала связано с его хорошими результатами на посту главы региона и его принадлежностью к оппозиционной партии.
ТАСС 05:16
Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
В результате оказались подтопленными 29 приусадебных участков с домами, два деревянных дома смыло.
Коммерсантъ вчера в 18:15
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
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Газета.Ru 07 июля в 15:55
Культура
Netflix внезапно закрыл сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»
Премьера финальной части шоу из восьми эпизодов обещана на конец этого года.
Российская газета 04:14
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Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве.
РБК вчера в 14:12
Авто
Mercedes-Benz официально показала интерьер S-Class нового поколения
Компания Mercedes-Benz опубликовала официальные снимки интерьера флагманского седана Mercedes-Benz S-Class.
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Шоу-бизнес
23-летняя Таисия Вилкова впервые стала мамой
Актриса родила дочь от 32-летнего режиссера Семена Серзина. Пара сыграла свадьбу во время пандемии.
Woman.ru вчера в 12:29
Происшествия
К налоговикам Мюрка пришли с обысками. Силовики хранят молчание
По информации источника 73online.ru, в четверг, 9 июля, в управлении ФНС по Ульяновской области (руководитель - Игорь Мюрк) прошли следственные действия.
Ульяновск онлайн 04:30
Спорт
The Last of Us: Part II ожидаемо возглавила чарты PS Store в июне
Игромания.ру вчера в 11:15
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
Французский журналист Кристен Неаль в своей статье для AgoraVox попытался разобраться, зачем украинские политики пугают сограждан «вторжением» России.
Известия вчера в 20:40
Игры
В Сети появилась получасовая запись геймплея Assassin’s Creed Valhalla
Выход Assassin’s Creed Valhalla запланирован на конец года.
МонаВиста 07 июля в 12:48
Здоровье
Петербург откроет 30 детских лагерей «в режиме обсерваторов»
Смольный откроет в этом году 30 лагерей для организации детской летней оздоровительной кампании.
РБК Санкт-Петербург 04:56
Общество
Роскачество назвало лучшие смартфоны до 20 тыс. рублей
Замыкает рейтинг Huawei P40 Lite E. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве напомнили, что при установке приложений на смартфон необходимо обязательно изучить политику конфиденциальности, так как слепое согласие с условиями может привести к потере личных данных.
REGNUM 02:01
Общество
Предсказано изменение климата в ближайшие пять лет
Lenta.ru 01:22
Экономика
Углеродный налог в ЕС обойдется России в 33 млрд евро
Аналитики аудиторской компании KPMG подсчитали, что при реализации базового сценария введения нового углеродного налога в Евросоюзе, отечественные экспортеры заплатят порядка 33 млрд евро в 2025-2030 годах.
Газета.Ru вчера в 14:27
Футбол
Дзюба спел «Голубую луну» во время празднования чемпионства «Зенита»
Дзюба во время празднования чемпионства "Зенита" исполнил песню "Голубая луна" инстаграм margarita_ozdoeva pic.twitter.com / ncvfka6gft — Eurosport.ru (@ Eurosport_RU) July 9, 2020Ранее Дзюба изобразил секс с Сердаром Азмуном, празднуя чемпионство в раздевалке "Зенита".
Soccer.ru 04:55
Шоу-бизнес
«Я все та же Лиза»: Арзамасова ответила на критику романа с Авербухом
Актриса Лиза Арзамасова обратилась к поклонникам, критикующим ее роман с фигуристом Ильей Авербухом, который старше ее на 21 год.
Газета.Ru 03:37
Здоровье
За сутки в Ростовской области коронавирус выявлен у 91 человека
За сутки КОВИД-19 подтвердился еще у 91 жителя Ростовской области.
Evo-rus.com 07 июля в 02:39
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru 07 июля в 14:09
Футбол
Тренер «Уфы» Евсеев отреагировал на уход Газизова в «Спартак»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев высказался о решении Шамиля Газизова перейти на должность генерального директора московского "Спартака".
Газета.Ru 04:35
Шоу-бизнес
Лия Ахеджакова: мать Ефремова предчувствовала, что Мишу посадят
Лия Ахеджакова поделилась, что мать Ефремова незадолго до смерти говорила, что очень переживает за своего сына.
Невские Новости вчера в 19:26
Технологии
Сбербанк объявил о запуске системы платежных сервисов SberPay
Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay, говорится в сообщении кредитной организации.
ТАСС 04:05
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК 07 июля в 05:47
Политика
Глава МО Сербии назвал беспорядки попыткой начать гражданскую войну
Беспорядки в Сербии являются попыткой начать гражданскую войну и захватить власть, заявил министр обороны страны Александр Вулин.
RT на русском 04:23
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Космос
Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с новым двигателем наметили на 2023 год
REGNUM вчера в 08:58