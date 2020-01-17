Финансы

РБКРБКЭксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200

На полях Гайдаровского форума эксперт заявил, что в существующих условиях курс рубля может отклоняться только в одну сторону — в сторону его удешевления по отношению к доллару.
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Автор слов о 200 рублях за доллар обвинил СМИ во лжи

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Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 19:13, Ашберн
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В планах материнского концерна Fiat Chrysler на 2020 год стоит презентация трех моделей: обновленных Wrangler и Compass, а также премьера пикапа Gladiator.
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Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни

Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
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Телеведущая Виктория Боня не смогла оставаться в стороне от жаркого спора по поводу "злоупотребления фоторедактором".
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Российский теннисист Андрей Рублев пробился в финал проходящего в австралийском городе Аделаида турнире с призовым фондом в 545 тысяч долларов.
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Модель Ксения Пунтус рассказала, как выпала из окна

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Назначенный накануне главой правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы РФ.
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Киев в стратегии нацбезопасности предложил «гасить» конфликт с Россией

Проект стратегии национальной безопасности Украины предусматривает меры для снижения вероятности эскалации конфликта и напряженности в отношениях с Россией, сообщается на сайте главы государства.
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Военно-морские силы Украины в скором времени начнут глубинное минирование вдоль побережья Азовского моря на территории страны.
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Сразу два британских таблоида - The Sun и Daily Mail - сообщили, что после победы над "Астон Виллой" в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) футболисты "горожан" закатили шумную вечеринку.
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На федеральной автодороге М-4 "Дон" в Адыгее столкнулись более двадцати легковых автомобилей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.
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Помпео отреагировал на смену правительства в России

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