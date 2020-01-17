Финансы

РБКРБКЭксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200

На полях Гайдаровского форума эксперт заявил, что в существующих условиях курс рубля может отклоняться только в одну сторону — в сторону его удешевления по отношению к доллару.
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