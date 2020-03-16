Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЭксперт прокомментировал решение ФРС США снизить ключевую ставку

Директор Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров прокомментировал снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки до значений 0—0,25% из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Эксперт оценил решение ФРС США снизить ключевую ставку

Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов прокомментировал RT снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки до значений 0—0,25% из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском16 марта в 03:35

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Эксперт прокомментировал решение ФРС США о снижении ключевой ставки

Красная весна16 марта в 05:25

Эксперт рассказал, к чему приведет снижение ключевой ставки ФРС США

Москва 2416 марта в 06:01

Эксперт счел своевременным решение ФРС США о снижении базовой ставки

Газета.Ru16 марта в 05:31

Эксперт прокомментировал решение ФРС США снизить ключевую ставку

RT на русском16 марта в 12:47

Эксперт оценил решение ФРС США снизить базовую ставку почти до нуля

РИА Новости16 марта в 04:19

Эксперт объяснил снижение ставки ФРС опасением мировой рецессии

Известия16 марта в 04:12

Эксперт прокомментировал решение ФРС США снизить ключевую ставку

Комсомольская правда16 марта в 04:08
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Общество

Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд

На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
РБК вчера в 23:00
Футбол

УЕФА официально объявил о переносе Евро-2020

УЕФА официально объявил о переносе чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.
LiveSport.ru вчера в 10:31
Общество

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Вести.Ru 01:35
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Баскетбол

У Дюранта диагностирован коронавирус

Чемпионат вчера в 17:40
Игры

Фанаты нашли намёки на локации GTA 6 в новом DLC для GTA Online

CyberSport.ru 15 марта в 23:24
Футбол

Андреас Хинкель: «„Спартак“ может играть с „Зенитом“ на равных»

Последний наш матч с питерцами показал, что, несмотря на поражение, мы вполне можем играть с этой командой на равных.
Спорт-Экспресс вчера в 20:36
Армия и оружие

Госдеп обвинил Россию в гибели турецких военных в Сирии

Вашингтон, 18 марта 2020, 08:47 — REGNUM Ответственной за убийства турецких военнослужащих в Сирии является Россия, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
REGNUM 01:47
Политика

Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения

Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан.
РБК 02:48
Кино

В Германии из-за коронавируса приостановлены съемки «Матрицы 4»

РИА Новости вчера в 23:28
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Общество

В Абакане ввели режим ЧС после заражения местного жителя коронавирусом

Власти Абакана ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации после подтвержденного случая заражения местного жителя коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мэрии города.
РБК 02:38
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru 16 марта в 02:59
Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 05:46
Здоровье

Переболевший коронавирусом китаец Ван Юньбинь остался в Чите

Гражданин КНР Ван Юньбинь – единственный с подтверждённым диагнозом «коронавирус covid-2019» в Забайкальском крае – после выздоровления остался в Чите.
Zabnews.ru вчера в 00:58
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК вчера в 10:54
Общество

Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Lenta.ru 01:24
Политика

В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:16
Общество

В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ

Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Краснодарские известия 16 марта в 09:31
Религия

РПЦ ужесточит санитарные требования при проведении богослужений

Документ предписывает отказаться от целования креста по окончании литургии и соблюдать повышенные требования к нормам гигиены при проведении крещения, причастия и соборования.
Говорит Москва вчера в 03:52
Общество

Силовикам рекомендовали не выезжать за границу из-за коронавируса

В документе говорится, что «в целях недопущения распространения случаев массовых заболеваний, вызванных новым коронавирусом, приводящим к тяжелым последствиям, необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава России по соблюдению мер предосторожности».
РБК вчера в 22:00
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Экономика

Кедми объяснил преимущества для России от снижения курса рубля

Говоря о положительных последствиях снижения курса рубля к доллару, Кедми напоминает, что экономический подъем Китая и Германии состоялся во многом благодаря понижению курса национальных валют.
Политическая Экспертиза вчера в 12:29
Политика

Сотрудников администрации президента стали проверять на коронавирус

Ранее сообщалось, что представителей СМИ, контактирующих с президентом, также проверили на коронавирус.
Компания 02:15
Политика

Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Газета.Ru 01:22
Наука

От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом

Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Live24 вчера в 08:01
Общество

Налоговая служба откажется от выездных проверок из-за эпидемии коронавируса

Из-за распространения коронавируса количество выездных проверок сократят до минимума, проводить их будут только в случае критической необходимости, объясняет один из чиновников.
Ведомости вчера в 17:10
Политика

Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных

В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Ведомости вчера в 18:20
Наука

Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом

Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
МонаВиста 16 марта в 15:57
Как работают Яндекс.Новости?
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