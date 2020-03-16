Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов прокомментировал RT снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки до значений 0—0,25% из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Директор Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров прокомментировал снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки до значений 0—0,25% из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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