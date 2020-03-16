Коронавирус
RT на русскомЭксперт прокомментировал решение ФРС США снизить ключевую ставку
Директор Научно-исследовательского финансового института Владимир Назаров прокомментировал снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки до значений 0—0,25% из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов прокомментировал RT снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки до значений 0—0,25% из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.RT на русском16 марта в 03:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт прокомментировал решение ФРС США снизить ключевую ставку
Комсомольская правда16 марта в 04:08
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:03, Ашберн
Общество
Россия предложила Белоруссии создать единую налоговую, таможню и суд
На переговорах об углубленной интеграции с Белоруссией Москва предлагала начать работу над созданием 12 наднациональных органов.
Футбол
УЕФА официально объявил о переносе Евро-2020
УЕФА официально объявил о переносе чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса.
Общество
Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Баскетбол
У Дюранта диагностирован коронавирус
Игры
Фанаты нашли намёки на локации GTA 6 в новом DLC для GTA Online
Футбол
Андреас Хинкель: «„Спартак“ может играть с „Зенитом“ на равных»
Последний наш матч с питерцами показал, что, несмотря на поражение, мы вполне можем играть с этой командой на равных.
Армия и оружие
Госдеп обвинил Россию в гибели турецких военных в Сирии
Вашингтон, 18 марта 2020, 08:47 — REGNUM Ответственной за убийства турецких военнослужащих в Сирии является Россия, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.
Политика
Путин допустил трату средств ФНБ на поддержку населения
Средства Фонда национального благосостояния могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан.
Кино
В Германии из-за коронавируса приостановлены съемки «Матрицы 4»
Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Общество
В Абакане ввели режим ЧС после заражения местного жителя коронавирусом
Власти Абакана ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации после подтвержденного случая заражения местного жителя коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мэрии города.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Экономика
Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Здоровье
Переболевший коронавирусом китаец Ван Юньбинь остался в Чите
Гражданин КНР Ван Юньбинь – единственный с подтверждённым диагнозом «коронавирус covid-2019» в Забайкальском крае – после выздоровления остался в Чите.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Общество
Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Общество
В России из-за коронавируса изменят расписание ЕГЭ
Из-за угрозы инфекции перенесут срок досрочной сдачи экзамена. Дату определят в ближайшее время, сообщает РИА Новости.
Религия
РПЦ ужесточит санитарные требования при проведении богослужений
Документ предписывает отказаться от целования креста по окончании литургии и соблюдать повышенные требования к нормам гигиены при проведении крещения, причастия и соборования.
Общество
Силовикам рекомендовали не выезжать за границу из-за коронавируса
В документе говорится, что «в целях недопущения распространения случаев массовых заболеваний, вызванных новым коронавирусом, приводящим к тяжелым последствиям, необходимо следовать рекомендациям Роспотребнадзора и Минздрава России по соблюдению мер предосторожности».
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Экономика
Кедми объяснил преимущества для России от снижения курса рубля
Говоря о положительных последствиях снижения курса рубля к доллару, Кедми напоминает, что экономический подъем Китая и Германии состоялся во многом благодаря понижению курса национальных валют.
Политика
Сотрудников администрации президента стали проверять на коронавирус
Ранее сообщалось, что представителей СМИ, контактирующих с президентом, также проверили на коронавирус.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Наука
От группы крови зависит риск заразиться коронавирусом
Ученые из КНР провели исследование и дали ответ на вопрос, у людей с какой группой крови больше всего шансов заболеть новым вирусом COVID-19.
Общество
Налоговая служба откажется от выездных проверок из-за эпидемии коронавируса
Из-за распространения коронавируса количество выездных проверок сократят до минимума, проводить их будут только в случае критической необходимости, объясняет один из чиновников.
Политика
Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.
Наука
Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом
Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.