Финансы
REGNUMЭксперт объяснил свои слова о курсе доллара в 200 рублей
Риторическим примером назвал свое высказывание о возможном росте курса доллара до 200 рублей директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Об этом экономист написал на своей странице в Facebook.
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«Я возмущен, мои слова переврали»: Эксперт объяснил свой «прогноз» о долларе по 200 рублей
Царьград16 января в 20:53
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