Финансы
REGNUMЭксперт объяснил свои слова о курсе доллара в 200 рублей
Риторическим примером назвал свое высказывание о возможном росте курса доллара до 200 рублей директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Об этом экономист написал на своей странице в Facebook.
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Турнир по джиу-джитсу в Подмосковье завершился массовой дракой
Политика
Путин, Гутерреш и Меркель поговорили на русском в Берлине
Политика
Медведев назвал причины отставки своего правительства
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Первому каналу назвал причины отставки возглавляемого им правительства.
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Спорт
Лыжник Большунов победил на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку преследования классическим стилем на 15 километров на этапе Кубка мира в Чехии.
Авто
Volkswagen выпустит рамный семиместный внедорожник совместно с Ford
Аргентинские журналисты напоминают, что Volkswagen планировал выпустить утилитарный рамный «вездеход» с трёхрядным салоном ещё на базе первого поколения Amarok, однако по ряду причин такой внедорожник не пошёл в серию: на южноамериканских и азиатских рынках Volkswagen опасался внутренней конкуренции с Tiguan AllSpace, а в Европе модель могла не уложиться в экологические нормы.
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
Прежний рекорд был установлен в 2012 году, когда иностранные вложения в российский госдолг составили 17,1 миллиарда долларов.
Армия и оружие
Удар российской ракеты показали в замедленной съёмке
Телеканал «Звезда» поделился роликом, на котором показано уничтожение цели переносным зенитным ракетным комплексом (ЗРК) 9К338 «Игла-С».
Политика
Поправки в Конституцию: рабочая группа подготовит пакет предложений
Ранее на первой встрече с рабочей группой по подготовке изменений в Конституцию России Владимир Путин заявил, что поправки необходимы для того, чтобы повысить роль гражданского общества и политических партий в стране.
Единоборства
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Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Технологии
В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»
Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Технологии
«Додо Пицца» теперь будет с шавермой
100 тысяч фанатов продукта каждый месяц пользуются приложением для поиска своей лучшей шавермы.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Политика
Помпео провёл переговоры с Боррелем
Ранее Помпео провёл переговоры в Берлине с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу по урегулированию ситуации в Ливии.
Киберспорт
Стартовал DreamLeague Season 13: The Leipzig Major по Dota 2
18 января – первый день второго мейджора сезона DreamLeague Season 13: The Leipzig Major.
Музыка
Эминем без анонса выпустил новый альбом
Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица
Алла Борисовна Пугачева совсем недавно появилась на праздновании Дня рождения композитора Игоря Николаева с омоложенным лицом.
Политика
Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Шоу-бизнес
Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру
Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
Политика
Донбассу предрекли включение в Конституцию РФ
Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что республики Донбасса, как ранее и Крым, воссоединятся с Россией и будут включены в текст Конституции РФ.
Происшествия
В Киеве проходит акция антифашистов
На Михайловской площади в Киеве началась акция антифашистов, сообщают 19 января журналисты издания «Страна.ua» на своем telegram-канале.
Здоровье
Число заразившихся вирусом в Китае превысило 60 человек
Напомним, официально от нового коронавируса в Китае погибли два человека.
Общество
Названы самые популярные лечебные курорты России
Футбол
Холанд сделал хет-трик за 20 минут в дебютном матче за «Боруссию»
Нападающий Эрлинг Холанд сделал хет-трик в дебютном матче за «Дортмунд». Норвежец отличился голами на 59-й, 70-й и 79-й минутах.
Гаджеты
Huawei начала обновлять смартфоны до Android 10 в России
Компания Huawei начала обновлять смартфоны до оболочки EMUI 10 на базе Android 10 в России.