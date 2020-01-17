Финансы
REGNUMЭксперт объяснил свои слова о курсе доллара в 200 рублей
Риторическим примером назвал свое высказывание о возможном росте курса доллара до 200 рублей директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Об этом экономист написал на своей странице в Facebook.
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Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Авто
Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей
Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных автомобилей разных классов, которые можно купить в 2020 году.
Политика
Путин пообещал заткнуть «поганый рот» переписчиков истории документами
Президент России Владимир Путин рассказал, что в стране будет открыт центр архивных документов о Второй мировой войне.
Технологии
В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»
Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
Политика
Объяснен призыв главы Чувашии «мочить» критикующих власть журналистов
Ранее 19 января Игнатьев обратился к сотрудникам региональных изданий с призывом «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Происшествия
Под Пензой завели дело о покушении мужчины на убийство дочери
Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Пензенской области, подозреваемого в покушении на убийство его трехлетней дочери, с которой его госпитализировали из-под окон многоэтажки в селе Засечное близ Пензы, сообщило в воскресенье областное управление СК РФ.
Политика
Меркель заговорила с Путиным по-русски перед конференцией в Берлине
Музыка
Эминем без анонса выпустил новый альбом
Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
Спорт
Скелетонистка Цыганова завоевала золотую медаль на юношеской Олимпиаде
Россиянка Анастасия Цыганова завоевала золотую медаль в скелетоне на юношеских Олимпийских играх.
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
Прежний рекорд был установлен в 2012 году, когда иностранные вложения в российский госдолг составили 17,1 миллиарда долларов.
Религия
Православные празднуют Крещение Господне
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Политика
Тела погибших при крушении Boeing в Иране украинцев доставили в Киев
Самолет с телами украинцев, погибших в результате крушения Boeing 737 в Иране, приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".
Биатлон
Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге
Француз Мартен Фуркад победил в четвертой подряд личной гонке в рамках Кубка мира.
Единоборства
Отец Нурмагомедова прокомментировал победу Макгрегора над Серроне
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, предполагал, что поединок Конора Макгрегора и Дональда Серроне не продлится дольше одной минуты.
Политика
Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра
Кандидатуру Михаила Мишустина накануне предложил Владимир Путин. Это было сделано после отставки прежнего правительства.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Общество
Украинка продала свою девственность за 1,2 миллиона евро
19-летняя уроженка Харькова Екатерина, которая в последнее время живёт в Соединённых Штатах, решила встать на путь «элитной» проститутки и продала свою девственность 58-летнему немецкому бизнесмену за 1,2 миллиона евро.
Армия и оружие
Французские военные выступили против пенсионной реформы в стране
Верховный совет Франции по военной службе подверг критике пенсионную реформу, против которой бастуют многие организации на протяжение 46 дней.
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Политика
Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента.
Армия и оружие
В России создадут новую ракету для поражения наземных целей
Сообщается, что ракета предназначена для поражения топливных складов, солдат, различных надводных целей, опорных пунктов, а также самолётов и вертолётов на стоянках.
Здоровье
Елена Малышева назвала «самый хороший» вид рака
Общество
В РПЦ одобрили петицию по лишению Урганта гражданства России
Экс-председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви и общества Всеволод Чаплин рассказал о подписании петиции о лишении телеведущего Ивана Уранта российского гражданства из-за оскорбления чувств верующих в эфире одной из своей программ "Вечерний Ургант".
Армия и оружие
Российские военные сообщили об уничтожении 50 боевиков в Сирии
Футбол
В «Реале» будет создан специальный департамент по арендам
Руководство мадридского «Реала» собирается бороться со случаями, когда игроки, уходящие в аренду, не играют за свои клубы.
Спорт
Александр Большунов выиграл гонку преследования на Кубке мира
Студент Пензенского государственного университета Александр Большунов выиграл гонку преследования на 15 километров на Кубке мира в чешском Нове-Место в воскресенье, 19 января.