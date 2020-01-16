Финансы
РИА НовостиПредсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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с чего всё началось
В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.Lenta.ru03:42
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