Финансы

РИА НовостиРИА НовостиПредсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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с чего всё началось

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
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Экономист пояснил слова о возможном росте доллара до 200 рублей

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Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова

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Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

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РБК13:36

России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

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Медведев готовил реформу политической системы

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