Финансы
REGNUMЭксперт объяснил свои слова о курсе доллара в 200 рублей
Риторическим примером назвал свое высказывание о возможном росте курса доллара до 200 рублей директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Об этом экономист написал на своей странице в Facebook.
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Политика
Меркель подвела итоги берлинской конференции по Ливии
Канцлер Германии Ангела Меркель по итогам международной конференции по Ливии, завершившейся в Берлине, заявила, что заинтересованные стороны согласились с необходимостью соблюдать эмбарго на поставки оружия, которое должно контролироваться лучше, чем это было до сих пор.
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Игру The Elder Scrolls Online переведут на русский язык в 2020 году
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Amazon отказалась от идеи свободного PvP в New World
Предполагалось, что игровое подразделение Amazon создаст открытый мир, в котором игроки смогут свободно сражаться друг с другом, но результаты теста альфа-версии заставили программистов отказаться от этой идеи.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк и Петра Чернышёва якобы заметили в Таиланде
Туристы якобы заметили 48-летнюю онкобольную Анастасию Заворотнюк, недавно выписанную из больницы, на одном из курортов в Таиланде.
Шоу-бизнес
Никас Сафронов может написать икону с ликом Началовой
Никас Сафронов рассказал, что получил заказ на икону с ликом Юлии Началовой.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Здоровье
Чем полезен прополис?
Космос
Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь
Политика
Медведев прокомментировал введение должности зампреда Совбеза РФ
Введение должности заместителя председателя Совета безопасности России не было неожиданным.
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Футбол
Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ
Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
Политика
Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.
Происшествия
В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста
Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба управления Национальной полиции в Днепропетровской области Украины.
Политика
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Политика
Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране
Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Культура
"НУ-КА, ВСЕ ВМЕСТЕ ". Приглашание на кастинг в вокальное шоу
В каждом выпуске шоу соревнуются 10 исполнителей.
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Футбол
«Ливерпуль» установил рекорд топ-5 лиг Европы
Политика
Джонсон заявил Путину, что нормализация отношений пока невозможна
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
Армия и оружие
МО РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении Варшавы
Экономика
Вагнер. Первая нефть. Вот зачем российские наемники в Сирии. Дамаск заключил договоры на разработку нефтегазовых месторождений с компаниями Евгения Пригожина
Иллюстрация: Петр Саруханов / "Новая газета" В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений.
Шоу-бизнес
Степан Меньщиков станет отцом в третий раз
Напомним, полтора назад Степан Меньщиков расстался с женой Евгений Шамаевой, с которой жил в браке пять лет.
Технологии
В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»
Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
Общество
Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции
По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
Спорт
Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в гонке преследования на 15 километров классическим стилем в рамках этапа Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).