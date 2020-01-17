Финансы

REGNUMREGNUMЭксперт объяснил свои слова о курсе доллара в 200 рублей

Риторическим примером назвал свое высказывание о возможном росте курса доллара до 200 рублей директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Об этом экономист написал на своей странице в Facebook.
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