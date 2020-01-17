Финансы
REGNUMЭксперт объяснил свои слова о курсе доллара в 200 рублей
Риторическим примером назвал свое высказывание о возможном росте курса доллара до 200 рублей директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Об этом экономист написал на своей странице в Facebook.
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Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
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ПСЖ уже в январе может купить Пакета
Ранее сообщалось, что агент Пакета ведет переговоры с ПСЖ.
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Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
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СМИ опубликовали данные о доходах Мишустина и его супруги
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в прошлом году составил 19 млн рублей, а его жены — 47,7 млн рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на анализ налоговых деклараций председателя правительства.
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Вагнер. Первая нефть. Вот зачем российские наемники в Сирии. Дамаск заключил договоры на разработку нефтегазовых месторождений с компаниями Евгения Пригожина
Иллюстрация: Петр Саруханов / "Новая газета" В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений.
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Ювентус — Парма 2:1
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Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Кино
Сборы «Холодного сердца 2» превысили 1,4 миллиарда долларов
Политика
В Берлине завершилась международная конференция по Ливии
Мероприятие продлилось почти пять часов Конференция по урегулированию в Ливии прошла в воскресенье в Берлине, на нее были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб человек
При аварии маршрутного такси в подмосковном Сергиевом Посаде погиб один человек, четверо получили травмы.
Политика
В Киеве началось прощание с погибшими в авиакатастрофе в Иране
Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране началась в Киеве, сообщает РИА "Новости".
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Отец Нурмагомедова назвал реванш с Макгрегором незаслуженным
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не заслуживает повторного поединка с его сыном.
Футбол
«Ливерпуль» побил рекорды «Баварии» и «Манчестер Сити»
«Ливерпуль» превзошёл достижения «Манчестер Сити» и мюнхенской «Баварии» по количеству побед после 22 туров в топ-5 европейских чемпионатах.
Общество
Четырех российских актеров не пустили на Украину
Четырех российских актеров не пустили на территорию Украины, отказав в пересечении границы. Об этом сообщает «Украинская правда».
Религия
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Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
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Найти незнакомца или протестующего: стартап создал систему распознавания лиц по фото из соцсетей
Система распознавания лиц, созданная стартапом Clearview AI, использует более 3 млрд фотографий, загруженных пользователями Facebook, YouTube, Venmo и миллионов других сайтов.
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Solo о матче с Alliance: «Очень сильно проигран драфт на второй карте»
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Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
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В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»
Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
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Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
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