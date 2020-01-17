Финансы
REGNUMЭксперт объяснил свои слова о курсе доллара в 200 рублей
Риторическим примером назвал свое высказывание о возможном росте курса доллара до 200 рублей директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Об этом экономист написал на своей странице в Facebook.
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«Я возмущен, мои слова переврали»: Эксперт объяснил свой «прогноз» о долларе по 200 рублей
Царьград16 января в 20:53
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Здоровье
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Авто
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В связи с чем понижается надежность и ресурс двигателя. При выборе машины важно учитывать данную тенденцию.
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«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
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Алгоритм DeepMind взялся за две самых сложных задачи биологии
На этой неделе команда DeepMind опубликовала в научном журнале Nature две статьи, посвященные использованию алгоритмов в биологии.
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Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Политика
В Пушкинском музее дали оценку претензиям Польши на картины
Притязания Польши на ряд картин, находящихся в Пушкинском музее, голословны, заявила президент этого музея Ирина Антонова, 18 января передает RT.
Шоу-бизнес
Фанаты заподозрили Алсу в новой беременности
Некоторые фанаты исполнительницы обратили внимание на её фигуру и заподозрили знаменитость в новой беременности.
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СМИ: авиастроение Украины оказалось в ловушке из-за санкций
Отказ авиазавода "Антонов" от сотрудничества с предприятиями России после введенных в 2014 году санкций против Москвы ставит под вопрос производство самолетов и исполнение уже заключенных контрактов, передает украинское издание "День".
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Пресс-служба "Зенита" сообщает, что бывший полузащитник "Кайрата" Бауыржан Исламхан сегодня проводит первую тренировку в составе петербургского клуба.
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У принца Гарри и принцессы Меган отнимут королевские титулы
По некоторым данным, Гарри и Меган намерены перебраться в Канаду, где ранее проживала Маркл.
Общество
Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне
Происшествия
Подозреваемым в убийстве четырех человек в США оказался подросток
Стрельбу в городе Грантсвилл (штат Юта, США), результате чего накануне погибли четыре человека, предположительно, открыл, несовершеннолетний подросток.
Происшествия
В Свердловской области загорелся центр для пожилых людей
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале
Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Экономика
Отечественные операторы сотовой связи подняли цены
В России стремительно выросли тарифы сотовых операторов. Об этом, со ссылкой на источник, сообщает информационный портал Лента.ру.
Политика
Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД
Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Общество
Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание
Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
Экономика
У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец
Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Политика
Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар в субботу, 18 января, прибыл в Берлин для участия в конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
Армия и оружие
В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия
Шоу-бизнес
Грудь Бузовой вызвала споры в Сети
Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
Экономика
Капитализация Alphabet достигла $1 трлн
Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Общество
Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране
Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
Культура
Владимир Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем
Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту России композитору Игорю Николаеву, которому 17 января исполняется 60 лет.
Футбол
«Фиорентина» продлила серию поражений «Наполи»
В 20-м туре Серии А «Наполи» играл против «Фиорентины» и не смог прервать серию из двух поражений.