Финансы

REGNUMREGNUMЭксперт объяснил свои слова о курсе доллара в 200 рублей

Риторическим примером назвал свое высказывание о возможном росте курса доллара до 200 рублей директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Об этом экономист написал на своей странице в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать1890

Подробнее о событии

«Я возмущен, мои слова переврали»: Эксперт объяснил свой «прогноз» о долларе по 200 рублей

Царьград16 января в 20:53

«Неправильно поняли»: экономист объяснил прогноз о 200 рублях за доллар

News.ruвчера в 04:56

Экономист объяснил свой прогноз о курсе 200 рублей за доллар

Москва 24вчера в 03:35

Экономист связал шумиху вокруг возможного роста доллара до 200 рублей с «человеческой глупостью»

URA.Ruвчера в 17:50

Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200

РБК16 января в 13:36

Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Газета.Ru16 января в 11:34

Оценивший вероятность роста доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Lenta.ru16 января в 10:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 19:39, Ашберн
Здоровье

Вода помогает в борьбе с лишним весом

Live24 01:16
Авто

Названы пять систем, которые снижают ресурс двигателя авто

В связи с чем понижается надежность и ресурс двигателя. При выборе машины важно учитывать данную тенденцию.
SpeedMe вчера в 06:26
Политика

Трамп отвергает обвинения по обеим статьям импичмента

«Президент Трамп категорически и однозначно отрицает каждое из обвинений в обеих статьях импичмента», — говорится в документе.
RT на русском 18:51
Наука

Алгоритм DeepMind взялся за две самых сложных задачи биологии

На этой неделе команда DeepMind опубликовала в научном журнале Nature две статьи, посвященные использованию алгоритмов в биологии.
Хайтек+ 16 января в 07:17
Политика

У администрации президента проходят пикеты против изменения Конституции

Коммерсантъ 05:30
Общество

Познер оценил требование лишить Урганта гражданства

РИА Новости 16 января в 17:21
Политика

В Пушкинском музее дали оценку претензиям Польши на картины

Притязания Польши на ряд картин, находящихся в Пушкинском музее, голословны, заявила президент этого музея Ирина Антонова, 18 января передает RT.
Красная весна 15:59
Шоу-бизнес

Фанаты заподозрили Алсу в новой беременности

Некоторые фанаты исполнительницы обратили внимание на её фигуру и заподозрили знаменитость в новой беременности.
Актуальные Новости 04:42
Политика

СМИ: авиастроение Украины оказалось в ловушке из-за санкций

Отказ авиазавода "Антонов" от сотрудничества с предприятиями России после введенных в 2014 году санкций против Москвы ставит под вопрос производство самолетов и исполнение уже заключенных контрактов, передает украинское издание "День".
Газета.Ru 19:33
Хоккей

Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Айлендерс» в НХЛ

RT на русском 15:44
Футбол

Исламхан проводит первую тренировку за «Зенит»

Пресс-служба "Зенита" сообщает, что бывший полузащитник "Кайрата" Бауыржан Исламхан сегодня проводит первую тренировку в составе петербургского клуба.
Soccer.ru 03:20
Общество

У принца Гарри и принцессы Меган отнимут королевские титулы

По некоторым данным, Гарри и Меган намерены перебраться в Канаду, где ранее проживала Маркл.
Российская газета 15:37
Общество

Российские борцы с экстремизмом месяцами тайно снимали активистку в ее спальне

Lenta.ru 06:58
Футбол

Футболиста выгнали из украинского клуба из-за поездки в Петербург

Росбалт 09:55
Происшествия

Подозреваемым в убийстве четырех человек в США оказался подросток

Стрельбу в городе Грантсвилл (штат Юта, США), результате чего накануне погибли четыре человека, предположительно, открыл, несовершеннолетний подросток.
РБК 19:15
Происшествия

В Свердловской области загорелся центр для пожилых людей

РИА Новости 15:23
Общество

Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале

Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Газета.Ru вчера в 05:22
Экономика

Отечественные операторы сотовой связи подняли цены

В России стремительно выросли тарифы сотовых операторов. Об этом, со ссылкой на источник, сообщает информационный портал Лента.ру.
Vologda-poisk.ru 02:28
Политика

Лавров ответил на вопрос о желании остаться главой МИД

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал вероятность сохранения своего поста в новом кабмине.
Москва 24 вчера в 05:38
Происшествия

В Петербурге арестовали обвиняемого в избиении своих детей мужчину

РБК 14:09
Общество

Гидрометцентр: В Центральной России ожидается некоторое похолодание

Синоптики считают, что в конце будущей недели (20−27 января) в Центральной России следует ждать некоторого похолодания.
REGNUM 01:37
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 07:09
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова и греческий миллиардер Ставрос Ниархос сыграли свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Lenta.ru 17:12
Политика

Хафтар прибыл в Берлин для участия в конференции по Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар в субботу, 18 января, прибыл в Берлин для участия в конференции по урегулированию кризиса в Ливии.
РБК 15:31
Армия и оружие

В Пентагоне признали отставание США в области гиперзвукового оружия

Газета.Ru вчера в 16:39
Шоу-бизнес

Грудь Бузовой вызвала споры в Сети

Противозачаточные пить начала, вот и выросла грудь. Кто-то предполагает, что Бузова воспользовалась услугами хирурга.
News.ru вчера в 10:40
Экономика

Капитализация Alphabet достигла $1 трлн

Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в $1 трлн, после Apple, Amazon и Microsoft.
Коммерсантъ 16 января в 18:48
Общество

Депутат в Латвии пожаловался на употребление русского языка в стране

Депутат латвийского сейма Александр Кирштейнис обратил внимание на нежелание русскоговорящих жителей страны говорить на латвийском языке, об этом 18 января сообщает портал Baltijas Balss.
REGNUM 15:00
Культура

Владимир Путин поздравил Игоря Николаева с юбилеем

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму народному артисту России композитору Игорю Николаеву, которому 17 января исполняется 60 лет.
Давыдов.Индекс вчера в 07:32
Футбол

«Фиорентина» продлила серию поражений «Наполи»

В 20-м туре Серии А «Наполи» играл против «Фиорентины» и не смог прервать серию из двух поражений.
Евро-футбол.ру 16:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное