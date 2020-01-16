Финансы
REGNUMЭксперт объяснил свои слова о курсе доллара в 200 рублей
Риторическим примером назвал свое высказывание о возможном росте курса доллара до 200 рублей директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Об этом экономист написал на своей странице в Facebook.
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«Я возмущен, мои слова переврали»: Эксперт объяснил свой «прогноз» о долларе по 200 рублей
Царьград16 января в 20:53
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Президент России Владимир Путин на встрече с ветеранами в Санкт-Петербурге заявил, что против бессрочного пребывания главы государства на своем посту.
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Экс-президент Украины Петр Порошенко предложил стране бороться с врагами с помощью святой воды.
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В ночь на 19 января около 2,1 млн человек приняли участие в праздновании Крещения Господня. Об этом сообщается на сайте МВД России.
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