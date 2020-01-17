Финансы
REGNUMЭксперт объяснил свои слова о курсе доллара в 200 рублей
Риторическим примером назвал свое высказывание о возможном росте курса доллара до 200 рублей директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Об этом экономист написал на своей странице в Facebook.
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Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Происшествия
В Калининградской области мужчина сломал шею при прыжке в купель
В поселке Ровное в Калининградской области мужчина сломал шею во время крещенских купаний, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передает «РИА Новости».
Кино
«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката
Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Футбол
Барселона — Гранада 1:0
Футбол
Шюррле: Кононов всегда был открыт и честен с игроками
Увы, в футболе результат всегда стоит во главе угла. Если он неудовлетворительный, то главный тренер первый, с кого за это спросят.
Политика
Глава налоговой службы Норвегии охарактеризовал Мишустина
Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте рассказал о своем бывшем российском коллеге и нынешнем премьер-министре Михаиле Мишустине, которого считает «движущей силой масштабной цифровизации» в российской налоговой системе.
Политика
Нарушителей режима прекращения огня в Ливии ждут санкции
Документ потребует "воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или же во внутренние дела Ливии".
Футбол
Шюррле объяснил спад в своей игре
Происшествия
В ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб человек
При аварии с маршрутным такси в подмосковном Сергиевом Посаде погиб один человек, четверо получили травмы.
Хоккей
Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Армия и оружие
В Сирии беспилотники совершили атаку на российскую авиабазу Хмеймим
В воскресенье, 19 января, три беспилотника совершили атаку на российскую авиабазу Хмеймим, сообщили в Минобороны России.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Здоровье
Число отравившихся водой в Кизляре увеличилось до 124
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Общество
В центре Москвы проходит антифашистское шествие
В Москве 19 января проходит ежегодное антифашистское шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых нацистами 11 лет назад.
Политика
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Авто
В Сети продают 200-сильную турбированную «Ниву» за миллион рублей
Владелец доработал автомобиль установкой камеры заднего вида, кнопкой запуска двигателя, улучшенной шумоизоляцией и т. д. Владелец предлагает турбированную Ниву за 1 млн рублей, а также заявляет: «на такой машине невозможно остаться незамеченным».
Наука
Молекула VISTA не дает иммунной системе бороться с раком
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица
Некоторые предположили, что это фотошоп, другие заявили, что пластические операции сделали свое дело.
Общество
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Спорт
Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в гонке преследования на 15 километров классическим стилем в рамках этапа Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).
Наука
CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров
Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Армия и оружие
Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев
Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
Общество
Дочь Пескова: отец перестал давать мне деньги
Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета зарабатывает на жизнь самостоятельно с 18 лет, после того как отец перестал давать ей деньги.
Происшествия
Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге
В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста.