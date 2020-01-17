Финансы

REGNUMREGNUMЭксперт объяснил свои слова о курсе доллара в 200 рублей

Риторическим примером назвал свое высказывание о возможном росте курса доллара до 200 рублей директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Об этом экономист написал на своей странице в Facebook.
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Автор слов о 200 рублях за доллар обвинил СМИ во лжи

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«Неправильно поняли»: экономист объяснил прогноз о 200 рублях за доллар

News.ru17 января в 04:56

Экономист объяснил свой прогноз о курсе 200 рублей за доллар

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Экономист связал шумиху вокруг возможного роста доллара до 200 рублей с «человеческой глупостью»

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Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Газета.Ru16 января в 11:34

Оценивший вероятность роста доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Lenta.ru16 января в 10:30
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Армия и оружие

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

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В Калининградской области мужчина сломал шею при прыжке в купель

В поселке Ровное в Калининградской области мужчина сломал шею во время крещенских купаний, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС, передает «РИА Новости».
РБК 12:43
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«Холоп» стал вторым по кассовым сборам в истории российского проката

Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Ореанда-Новости 15:07
Футбол

Барселона — Гранада 1:0

Газета.Ru 14:59
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Увы, в футболе результат всегда стоит во главе угла. Если он неудовлетворительный, то главный тренер первый, с кого за это спросят.
RT на русском 12:29
Политика

Глава налоговой службы Норвегии охарактеризовал Мишустина

Глава норвежской налоговой службы Ханс Кристиан Холте рассказал о своем бывшем российском коллеге и нынешнем премьер-министре Михаиле Мишустине, которого считает «движущей силой масштабной цифровизации» в российской налоговой системе.
Взгляд.ру 13:58
Политика

Нарушителей режима прекращения огня в Ливии ждут санкции

Документ потребует "воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или же во внутренние дела Ливии".
Эхо Москвы 08:31
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Шюррле объяснил спад в своей игре

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Происшествия

В ДТП с маршруткой в Подмосковье погиб человек

При аварии с маршрутным такси в подмосковном Сергиевом Посаде погиб один человек, четверо получили травмы.
RT на русском 16:25
Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Газета.Ru вчера в 18:10
Происшествия

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в воскресенье у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 12:31
Общество

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском 12:53
Армия и оружие

В Сирии беспилотники совершили атаку на российскую авиабазу Хмеймим

В воскресенье, 19 января, три беспилотника совершили атаку на российскую авиабазу Хмеймим, сообщили в Минобороны России.
Коммерсантъ 16:21
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
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Число отравившихся водой в Кизляре увеличилось до 124

Черновик 17 января в 02:51
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
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Общество

В центре Москвы проходит антифашистское шествие

В Москве 19 января проходит ежегодное антифашистское шествие памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, убитых нацистами 11 лет назад.
Ведомости 07:30
Политика

Группу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
REGNUM 12:21
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Авто

В Сети продают 200-сильную турбированную «Ниву» за миллион рублей

Владелец доработал автомобиль установкой камеры заднего вида, кнопкой запуска двигателя, улучшенной шумоизоляцией и т. д. Владелец предлагает турбированную Ниву за 1 млн рублей, а также заявляет: «на такой машине невозможно остаться незамеченным».
Тарантас Ньюс 10:31
Наука

Молекула VISTA не дает иммунной системе бороться с раком

Ugpressa.ru 17 января в 10:57
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Некоторые предположили, что это фотошоп, другие заявили, что пластические операции сделали свое дело.
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Общество

Врач рассказала о вредных привычках перед сном

RT на русском вчера в 20:05
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
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Спорт

Большунов победил в гонке преследования на этапе Кубка мира в Чехии

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золото в гонке преследования на 15 километров классическим стилем в рамках этапа Кубка мира, который проходит в Нове-Место (Чехия).
РИА Новости 07:38
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CNN: ученые США нашли единственное объяснение гибели динозавров

Группа исследователей из Йельского университета США считает, что единственная причина смерти динозавров - это падение гигантского метеорита, сообщает CNN.
Газета.Ru 17 января в 22:55
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК 15:44
Армия и оружие

Покойтесь с миром: в США описали действия России против авианосцев

Как пишет издание, Россия намерена объединить возможности надводных кораблей и наземных противокорабельных ракетных систем для морских засад, которые предполагается применять против вражеского флота.
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Дочь официального представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета зарабатывает на жизнь самостоятельно с 18 лет, после того как отец перестал давать ей деньги.
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Памятник жертвам Холокоста повредили в Кривом Роге

В Кривом Роге повредили памятник жертвам Холокоста.
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