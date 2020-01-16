Финансы

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером. Он опубликовал на Facebook полное видео своего комментария.
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Экономист пояснил слова о возможном росте доллара до 200 рублей

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Эксперт объяснил слова о возможности движения курса доллара к ₽200

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России спрогнозировали возможность движения курса к 200 рублям за доллар

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Слова эксперта о 200-х рублях за доллар оказались фигурой речи

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Эксперт объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей

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Ожидается, что данный адаптер по своей производительности расположится между GeForce GTX 1660 Ti и RTX 2060.
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Не менее 11 военных США пострадали при обстреле баз в Ираке

Издание Defense One назвало число раненых американских военных, которые пострадали при обстреле баз США Ираном.
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Глава МВД Коми задержан по подозрению во взятке

Главу МВД Республики Коми Виктора Половникова задержали по подозрению в получении взятки.
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Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении.
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Немецкий регулятор оценит «Северный поток-2»

Операторы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» (мощность каждого — 55 млрд кубометров) попросили Федеральное сетевое агентство ФРГ освободить их от положений новой европейской газовой директивы, сообщил регулятор.
Коммерсантъ 14:10
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В КНР ещё один человек умер от нового типа коронавируса

11 января в городе Ухань один человек, который заболел новым типом коронавируса, скончался.
RT на русском 21:02
Армия и оружие

Саудовская Аравия пока не возместила США расходы на переброску войск

Власти Саудовской Аравии пока не возместили Соединённым Штатам затраты на переброску и размещение американских войск в этой стране.
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ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд

Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).
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Политика

Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
РИА Новости 03:26
Политика

Трамп рассказал об ожиданиях от слушаний по импичменту в сенате

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, слушания по делу об импичменте в сенате продлятся недолго.
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Пропавшую в Новосибирской области десятилетнюю девочку нашли живой

ТАСС 21:33
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Путин обосновал поправки в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин объяснил смысл поправок в Конституцию потребностями в развитии России как правового и социального государства.
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Huawei хоть и не вошла в ТОП-3, но стала самой быстро растущей в продажах маркой – спрос на аппараты под этим брендом вырос на 137,1%, а средняя цена их оказалась на уровне 7960 руб. В общем же рейтинге городов по доступности подержанных смартфонов Воронеж занял третье место после Барнаула и Омска.
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Пять стран потребовали компенсаций от Ирана за сбитый Boeing

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Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки

Подземные толчки в 4 утра разбудили жителей Петропавловска-Камчатского.
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Котюков предложил пересмотреть систему высшего образования

Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.
Индикатор 07:46
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Соловьев накричал на эксперта в прямом эфире своей программы

Телеведущий Владимир Соловьев накричал на общественного деятеля Григория Амнуэля в прямом эфире передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
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Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров

В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
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Общество

Мутко рассказал о сорванных сроках работ после паводка под Иркутском

В графике работ по восстановлению инфраструктуры после паводков в Иркутской области сорваны сроки по 33 объектам, сообщил и. о. вице-премьера России Виталий Мутко.
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Баира Жамбалова исключили из «Единой России» после ДТП

В "Единой России" посчитали, что действия Баира Жамбалова бросают тень на партию и органы власти Президиум генсовета "Единой России" 16 января исключил из партии и снял с должности секретаря бурятского отделения партии Баира Жамбалова после ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка.
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Михаил Мишустин оказался автором музыки для песен Григория Лепса

В реестре Российского авторского общества (РАО) указано, что Михаил Владимирович Мишустин – автор музыки для песен «Зола» и «Настоящая женщина», которые исполняет Лепс.
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В сети появилось видео с места стрельбы в Новокузнецке

В сети обнародована видеозапись с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке. Ролик был опубликован Следственным комитетом.
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Виктория Боня ответила на обвинения в «чрезмерной любви к фотошопу»

Многие отмечают, что Боня выглядит очень даже хорошо, все, кто высказываются против — обычные завистники.
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Какие изменения Путин предложил внести в Конституцию РФ

Вносить ли изменения в Конституцию, возможно, решат голосованием все граждане страны.
РЕН ТВ вчера в 11:41
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