Экономика

Lenta.ruLenta.ruОбъяснен успех отказа Швеции от карантина

Кроме отказа от карантина, эксперты объясняют успех страны несильной зависимостью от туризма и развитыми программами социальной защиты. Борг уверен, что Швеция окажется в числе европейских стран, у которых падение ВВП за квартал будет наименее значительным.
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Швеция выходит из кризиса быстрее благодаря отсутствию жесткого карантина

ИА Красная Весна13:00

Эксперт объяснил успех отказа Швеции от карантина

Наша версия10:58

«Справляемся лучше остальных»: как Швеции удалось избежать карантина

Ридус08:56

Бывший министр финансов Швеции объяснил успех отказа страны от карантина

Live2410:21

Объяснен успех отказа Швеции от карантина

Lenta.ru07:37

Svenska Dagbladet (Швеция): «Мы справляемся с кризисом немного лучше, чем остальные страны» (Svenska Dagbladet)

ИноСМИвчера в 10:30
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Происшествия

В МВД Ливана пока не знают причину взрыва в порту Бейрута

News.ru 14:30
Политика

Кравчук предложил создать рабочую группу по возвращению Крыма Украине

В качестве предложения первый президент Украины считает необходимым сделать республику Крым не автономией, а национальной территорией.
ИА Красная Весна 12:22
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Шоу-бизнес

Ирина Горбачева подтвердила роман с бывшим солистом Quest Pistols

Ирина Горбачева перестала скрывать отношения с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым.
iReactor 04:34
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Фигурное катание

Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в эфире «Матч ТВ» перечислил недостатки фигуристки Александры Трусовой при работе в группе тренера Этери Тутберидзе.
Lenta.ru 14:01
Происшествия

На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash.
РБК 12:09
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Кино

Netflix опубликовал трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»

Netfilx опубликовал трейлер сериала "Рэтчед" (Ratched), в центре сюжета которого жизнь медсестры Милдред Рэтчед, персонажа романа "Пролетая над гнездом кукушки" Кена Кизи.
ТАСС 14:19
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич призналась, что увеличила грудь из-за комплексов

Из-за маленькой груди у Хилькевич развивались комплексы, растянувшиеся на долгие годы, и когда актриса стала взрослой, решила раз и навсегда покончить с этой проблемой.
Bimru.ru 03:50
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Общество

Туристам в Турции запретили самим брать еду на шведских столах

Новые Известия вчера в 06:57
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Авто

Tesla выпустит более компактный Cybertruck для Европы

Глава американской автомобильной компании Tesla Илон Маск (Elon Musk) заявил, что с высокой степенью вероятности автопроизводитель выпустит для Европы более компактный электрический пикап Cybertruck.
3DNews 12:51
Здоровье

Марий Эл перешла на третий этап снятия ограничений

Марий Эл перешла на третий этап снятия ограничений по поводу коронавируса. Об этом сообщает Республиканский Роспотребнадзор.
ГТРК Марий Эл 07:48
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Космос

Crew Dragon завершил первый пилотируемый полет на МКС

Согласно расчетам NASA и компании SpaceX, борт должен был приводниться в 21:48 по московскому времени.
Слово и Дело 02 августа в 21:41
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Кино

Netflix заинтересована в покупке фильма «Женщина в окне» у Disney

Нью-Йорк, США, 4 августа 2020, 16:06 — REGNUM Netflix хочет выкупить у Disney фильм «Женщина в окне».
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Культура

Лауреатом премии «Нацбест» стал Михаил Елизаров

Аргументы и Факты 14:12
Политика

Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны

Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
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Политика

Цепкало призвал Путина «не подставлять плечо Лукашенко»

«Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику»,-- добавил он.
Коммерсантъ 11:31
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Здоровье

Саратовская область готовится ко второму этапу снятия ограничений

Напомним, чтобы перейти ко второму этапу снятия ограничений, необходимо чтобы в Саратовской области установились три показателя: коэффициент распространения коронавируса, количество свободных больничных коек и охват тестирования.
АиФ Саратов 12:31
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Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о том, что после 5 августа граждане смогут получить единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет.
Цензуры.Нет 07:58
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Технологии

В Apple ответили на слухи о планах купить TikTok

В американской компании Apple прокомментировали появившуюся в сети информацию о планах покупки китайского приложения TikTok.
Газета.Ru 14:33
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Здоровье

В Туле Алексей Дюмин вручил медикам новые автомобили

Тульская пресса 08:06
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Политика

Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поменяла братские отношения с республикой на партнерские.
Известия 05:58
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Общество

В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров

Ведомости 02:15
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Общество

«Газпром» намерен обжаловать штраф Польши за «Северный поток-2»

Штраф, как было объявлено ранее, был назначен за отказ «Газпрома» предоставить запрошенные регулятором данные по «Северному потоку — 2». Регулятор подчеркнул, что компании обязаны поддерживать с ним связь и предоставлять информацию, которая запрашивается в рамках правовых норм Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.
Новые Ведомости 06:33
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Происшествия

В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
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Происшествия

Самолет с трещиной в стекле экстренно сел в аэропорту Петербурга

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург - Красноярск, возвращается в аэропорт вылета из-за трещины в стекле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 14:29
Политика

ЦИК России отказалась посылать наблюдателей на выборы в Белоруссию

ЦИК России приняла решение не направлять своих наблюдателей на президентские выборы в Белоруссию.
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Армия и оружие

Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных

Министр обороны Сергей Шойгу с 1 июля приказом ввел надбавки для 45 тыс. военных, средняя сумма надбавки составит 23 тыс. руб. Об этом сообщает "Звезда" со ссылкой на выступление министра на селекторном совещании в военном ведомстве.
РБК 05:52
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Экономика

Минфин РФ начал процедуру разрыва налогового соглашения с Кипром

Для выполнения поручения президента России Владимира Путина о введении налога в размере 15% на доходы в виде дивидендов и процентов, которые выплачиваются из РФ в Республику Кипр, с 3 августа текущего года Минфин начал процедуру денонсации соглашения.
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Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького

Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
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Губернатор Самарской области сменил руководство «Крыльев Советов»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков и спортивный директор клуба Геннадий Голубин отправлены в отставку.
RT на русском 14:30
Экономика

Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

В приложенной к законопроекту пояснительной записке сказано, что налог с доходов свыше одного миллиона рублей на фоне кризиса коснется граждан предпенсионного возраста и пенсионеров.
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Андерс Борг
Шведский экономист
Шведский экономист и политик, который работал министром финансов в правительстве Фредрика Райнфельдта с 2006 по 2014 год. Он является членом Умеренной коалиционной партии.
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Шведская газета
Шведская ежедневная утренняя газета-таблоид, основанная в 1884 году, позиционируемая как «независимая умеренная». Редакция размещена в Стокгольме. На сегодняшний день принадлежит норвежскому издательскому концерну «Schibsted». Её выписывают и покупают почти по всей стране. Главным редактором и ответственным издателем с 2002 года по август 2013 года являлась Лена K. Самуэльссон, её сменил Фредрик Карен. Главный политический редактор с 2004 года - П. И. Андерс Линдер.
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