Некоторые люди могут не заболеть COVID-19, если уже переболели другим коронавирусом, перенесли вирусную инфекцию совсем недавно или обладают местным иммунитетом. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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С чего всё началось Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19 Некоторые люди могут не заболевать COVID-19, так как уже переболели другим коронавирусом, недавно перенесли вирусную инфекцию или имеют местный иммунитет, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. РИА Новости 19:08