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Известия

Эксперт объяснил возникновение иммунитета к COVID-19 до контакта с коронавирусом

Некоторые люди могут не заболеть COVID-19, если уже переболели другим коронавирусом, перенесли вирусную инфекцию совсем недавно или обладают местным иммунитетом. Об этом в четверг, 4 февраля, заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.В источнике
С чего всё началось

Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19

Некоторые люди могут не заболевать COVID-19, так как уже переболели другим коронавирусом, недавно перенесли вирусную инфекцию или имеют местный иммунитет, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
РИА Новости19:08
Подробнее о событии

Эксперт объяснил возникновение иммунитета к COVID-19 до контакта с коронавирусом

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Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают коронавирусом

РЕН ТВ23:26

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Названы три причины, почему часть людей не заражается коронавирусом

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Названы три причины, почему часть людей не заболевает коронавирусом

Российская газета19:40

Омский экс-министр здравоохранения, объявленная в розыск, выходила на связь со следствием

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова, обвиняемая в превышении должностных полномочий и скрывающаяся в Дубае, выходила на связь со следствием, рассказала во вторник ТАСС старший помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ Лариса Болдинова.
ТАСС1 февраля в 23:28