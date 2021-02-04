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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт объяснил возникновение иммунитета к COVID-19 до контакта с коронавирусом

Люди могут не заболевать COVID-19 по трем причинам, заявил инфекционист Сергей Вознесенский. По словам медика, человек мог уже перенести другой коронавирус или вирус либо же может иметь местный иммунитет. Каждая из версий связана со своим механизмом защиты.В источнике
С чего всё началось

Названы три причины, почему некоторые люди не заболевают COVID-19

Некоторые люди могут не заболевать COVID-19, так как уже переболели другим коронавирусом, недавно перенесли вирусную инфекцию или имеют местный иммунитет, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
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Эксперт объяснил возникновение иммунитета к COVID-19 до контакта с коронавирусом

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