Экономика

ПрофильПрофильЭксперт оценил договоренность Минска и Москвы о поставках нефти

Минску и Москве придется искать взаимовыгодные варианты сотрудничества. Эксперт уверен, что «нефтяную проблему» сторонам решить удалось, однако вопрос на какие уступки готова пойти Белоруссия, остается открытым. Например, она вполне может начать поставку в Россию нефтепродуктов.
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Россия согласна на уступки Белоруссии в поставках нефти

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Лукашенко после разговора с Путиным поручил достичь соглашения по нефти

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Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска

RT на русском21 февраля в 03:42
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Машина въехала в толпу на карнавале в Германии

Коммерсантъ 10:00
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Новый способ, как можно работать без потери индексации пенсии

Мораторий на индексацию пенсий работающих граждан длится с 2016 года, поэтому поиск возможных вариантов для получения надбавки стал очень актуальным для работающих пенсионеров, сообщает PRIMPRESS.
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Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался в адрес нападающего «Барселоны» Лионеля Месси перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Эксперты назвали самые ликвидные автомобили 2019 года. Для этого им пришлось исследовать 194 автомобиля.
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Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Белоруссии и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами республики с 20 июля 1994 года. Председатель Совета безопасности Белоруссии.
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