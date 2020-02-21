Минску и Москве придется искать взаимовыгодные варианты сотрудничества. Эксперт уверен, что «нефтяную проблему» сторонам решить удалось, однако вопрос на какие уступки готова пойти Белоруссия, остается открытым. Например, она вполне может начать поставку в Россию нефтепродуктов.

Эксперт оценил договоренность Минска и Москвы о поставках нефти

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