Экономика
ПрофильЭксперт оценил договоренность Минска и Москвы о поставках нефти
Минску и Москве придется искать взаимовыгодные варианты сотрудничества. Эксперт уверен, что «нефтяную проблему» сторонам решить удалось, однако вопрос на какие уступки готова пойти Белоруссия, остается открытым. Например, она вполне может начать поставку в Россию нефтепродуктов.
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Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра
Коммерсантъ21 февраля в 05:33
Лукашенко: Путин предложил возместить выпадающие из-за налогового маневра доходы Минска
ТАСС21 февраля в 04:32
Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска
RT на русском21 февраля в 03:42
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Машина въехала в толпу на карнавале в Германии
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Американская корпорация Boeing подтвердила, что одну из деталей для пилотируемого космического корабля Starliner производят в Воронеже.
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Во время зимних тестов, которые продлились 120 дней, Xpeng Motors испытывала 2-моторный седан P7 с полным приводом, имеющий силовой агрегат, выдающий 430 л.с. и 660 Нм, а ещё батарею на 81 кВт/ч.
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Компания Geely может приостановить выпуск кроссоверов Geely Coolray для российского рынка на заводе "БелДжи", так как из-за эпидемии коронавируса были нарушены сроки поставок комплектующих для производства новинки, сообщает портал "Китайские автомобили".
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Рами является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.
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Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля
Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.
Футбол
Гаттузо считает, что Месси играет на одном уровне с Марадоной
Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо высказался в адрес нападающего «Барселоны» Лионеля Месси перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.
Здоровье
Диетологи назвали лучшие продукты для уменьшения жира на животе
По словам Бьюер, одним из лучших продуктов для уменьшения жира на животе является греческий йогурт, отличающийся высоким содержанием белка.
Политика
Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
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Автоэксперты назвали главные ошибки при объезде «лежачих полицейских»
Главной ошибкой специалисты назвали преодоление препятствия без снижения скорости, что чревато повреждениями ходовой части автомобиля, а также травмоопасно для водителя и пассажиров.
Политика
Чубаров рассказал, сколько удалось выпросить на финансирование ATR
Лидер запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров заявил, что на финансирование разорившегося телеканала Ленура Ислямова ATR собрано 400 тысяч гривен, что соответствует 1 074 000 рублей.
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Армия и оружие
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В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
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На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера
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Президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Sieci заявил, что Россия является «агрессором на Украине» и по-прежнему проводит очень агрессивную политику.
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Ожидаемый на Камчатке циклон оставил юг региона без снега
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Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
Армия и оружие
Новое поколение локаторов для поиска беспилотников появилось в России
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КПП в Донбассе переходят на весенний график работы
С 1 марта блокпосты на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса перейдут на весенний график.