Экономика

РБКРБКРоссия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Россия и Белоруссия после года споров предварительно договорились о частичной компенсации за налоговый маневр, следует из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского министра энергетики Александра Новака.
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Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

РБК22 февраля в 09:05

Россия согласна на уступки Белоруссии в поставках нефти

Ведомости21 февраля в 11:37

Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном» предложении Москвы компенсировать потери от налогового маневра

Коммерсантъ21 февраля в 05:33

Предложение с неизвестными: на чем сошлись Москва и Минск

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Лукашенко: Путин предложил возместить выпадающие из-за налогового маневра доходы Минска

ТАСС21 февраля в 04:32

Лукашенко рассказал о неожиданном предложении Путина по нефти

РИА Новости21 февраля в 04:05

Лукашенко рассказал о предложении Путина по компенсации потерь Минска

RT на русском21 февраля в 03:42
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 15:45, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:24
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
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Киев не выплатил деньги, которые обещал освобожденным пленным

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Metaratings 11:48
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В США умерла математик NASA Кэтрин Джонсон

В 2016-ом году в свет вышла книга "Скрытые фигуры", посвященная Джонсон и всем темнокожим женщинам, которые работали в NASA и в 60-х годах прошлого века боролись за свои права.
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Президент «Ювентуса» выразил готовность проводить матчи без зрителей

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Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди

Внимательные пользователи заметили, что в этот момент молодая мама пользуется молокоотсосом.
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Скоро состоится анонс смартфона Vivo Apex 2020

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На Украине захотели пересмотреть закон о языке

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Lenta.ru 12:31
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
Общество

Турция закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса

Власти Турции приняли решение закрыть границу с Ираном в связи с ростом в исламской республике числа заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 08:16
Футбол

СМИ: Имбула предпочел перейти в «Сочи», а не в «Локомотив»

Ранее появилась информация, что конголезец посещал Москву и встречался с руководством «Локомотива» для переговоров, однако затем он предпочел вариант с «Сочи».
Матч ТВ 15:00
Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке резко стало плохо

Иностранке, которую вместе с гражданами Украины эвакуировали из Китая и вывезли на карантин в Полтавскую область, резко стало плохо.
Петербургский дневник вчера в 10:44
Происшествия

Мать троих детей из Мытищ прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку

В Мытищах очевидцы сняли на видео, как женщина прыгнула в ледяной пруд, чтобы спасти собаку, сообщает "Москва 24".
РИА Новости вчера в 02:01
Шоу-бизнес

Жена Овечкина сообщила о своей второй беременности

Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, анонсировала появление второго ребёнка в их семье.
RT на русском 15:16
Политика

Опрос показал снижение уровня доверия Зеленскому до 51,5%

Рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому в феврале снизился до 51,5%, показал опрос Центра Разумкова.
Коммерсантъ 10:44
Баскетбол

В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом

Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Москва 24 13:40
Происшествия

На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Российская газета 10:18
Политика

Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
РИА Новости 11:16
Политика

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
РБК 15:12
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Как сообщили ИА REGNUM в СУ СКР по Мурманской области, по данным следствия, на улице Новой в Кандалакше подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Армия и оружие

Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки

В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
Российская газета вчера в 03:47
Энергетика

На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета 12:49
Армия и оружие

Новое поколение локаторов для поиска беспилотников появилось в России

Российский концерн «Автоматика» собирается представить новое поколение радаров для обнаружения беспилотных летательных аппаратов с малой отражающей способностью, рассказал глава предприятия Владимир Кабанов.
News.ru 02:34
Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн признан виновным по двум пунктам обвинений в насилии, сообщает "Би-би-си".
Интерфакс 12:13
Происшествия

Более 70 ТЦ в России не работают из-за нарушений пожарной безопасности

РЕН ТВ 01:29
Политика

В МИД России отметили отказ США обсуждать «вмешательство» в выборы

Ранее CNN передавал, что у разведки США нет доказательств «вмешательства» России в президентскую кампанию 2020 года для помощи американскому лидеру Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
RT на русском 15:28
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева представила специальный доклад для стран G20 об экономическом воздействии коронавируса COVID-19 на мировую экономику.
Газета.Ru вчера в 05:09
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Microsoft озвучила характеристики Xbox Series X

Astera 12:22
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