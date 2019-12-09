Экономика
Rambler News ServiceЭксперт оценил эффект на турпоток в Турцию от нового налога
Новый налог на проживание в отелях Турции не окажет радикального влияния на турпоток из России, однако энтузиазма такая мера не вызывает, рассказал RNS вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Вице-президент Российского союза туриндустрии объяснил, зачем Турции новый налог на отдыхающих
Вечерняя Москвавчера в 09:34
Автоматически обработано 7085 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Футбол
«Зенит» может не выйти в плей-офф ЛЧ, даже если победит «Бенфику»
Петербургский "Зенит" перед последним туром Лиги чемпионов находится на втором месте в группе G, однако даже победа над аутсайдером "Бенфикой" не гарантирует команде Сергея Семака плей-офф, а в случае поражения питерцы могут и вовсе остаться без евровесны.
Общество
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
Политика
На Украине предлагают отменить закон о госязыке
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
Происшествия
Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя
Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
Политика
Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Хоккей
Артемий Панарин: «В НХЛ все команды примерно одинаковые, и любой может победить кого угодно»
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
В 2020 году прогнозируется рост цен на новые автомобили из-за утилизационного сбора и инфляции, а также ожидается снижение продаж в среднем на 8% в России.
Общество
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни.
Здоровье
Госдума поддержала проект о расширении перечня редких заболеваний
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.
Шоу-бизнес
Анна Большова рассказала, почему 20 лет не общается со своей матерью
Анна призналась, что уже на протяжении 20 лет она не общается с матерью.
Авто
Lada Granta нового поколения появится в 2021 году
В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
Гаджеты
Apple выпустила новый Mac Pro и экран Pro Display XDR
Apple начала принимать заказы на обновлённый Mac Pro и экран Pro Display XDR.
Происшествия
Предполагаемый сообщник главы «Метростроя» арестован в Петербурге
Предпринимателя и учредителя ООО "Циклон КЗС" Анатолия Болотова, задержанного по делу о присвоении и растрате, по которому ранее также задержали гендиректора компании "Метрострой" Николая Александрова, арестовали в Петербурге.
Экономика
В России растет профицит труб для нефтяной отрасли
В 2019 г. потребление OCTG труб (сварные трубы нефтесервисного сортамента) в России составит 650 000 т. Это почти в 2 раза меньше, чем мощности по их производству.
Спорт
Комитет спортсменов МОК поддержал WADA в решении отстранить Россию
Напомним, в понедельник, 9 декабря, исполнительный комитет ВАДА выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, согласно которым сборная России в течении четырех лет не сможет принимать участие в крупных международных соревнованиях.
Происшествия
В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида
Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
Политика
Лавров: Россия предложила США продлить СНВ-3
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео заявил о готовности Москвы продлить договор СНВ-3 в самое ближайшее время, передает РИА «Новости».
Происшествия
Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов
В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Политика
США ввели санкции против главы грозненского управления МВД
За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Армия и оружие
Атаковать израильские истребители разрешили С-300 и Bavar-373
Иранским Bavar-373 и сирийским С-300 дано разрешение атаковать израильские истребители, но имеется условие.
Общество
Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi K30
Фигурное катание
Чемпиона Европы обвиняют в домогательствах к 13-летней девочке
Сипре в паре с Ванессой Джеймс является шестикратным чемпионом Франции, чемпионом Европы (2019), бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионата Европы (2017) и победителем финала Гран-при (сезон-2018/19).
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области
В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Общество
В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий
Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
Политика
На Украине допустили возможность срыва парижских договоренностей
Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что парижские договоренности на нормандском саммите могут быть сорваны на любом этапе их реализации.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
В Раду внесен законопроект об особом статусе Донбасса
3 декабря сообщалось, что Рада не будет принимать новый закон об особом статусе Донбассе.