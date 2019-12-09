Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЭксперт оценил эффект на турпоток в Турцию от нового налога

Новый налог на проживание в отелях Турции не окажет радикального влияния на турпоток из России, однако энтузиазма такая мера не вызывает, рассказал RNS вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В РСТ оценили последствия закона о налоге на проживание в отелях Турции

Мой Брянск04:38

В РСТ оценили последствия закона о налоге на проживание в отелях Турции

RT на русскомвчера в 14:42

Вице-президент Российского союза туриндустрии объяснил, зачем Турции новый налог на отдыхающих

Вечерняя Москвавчера в 09:34

Эксперт оценил эффект на турпоток в Турцию от нового налога

Rambler News Serviceвчера в 09:33

В РСТ предсказали снижение темпов роста турпотока россиян в Турцию из-за налога на туристов

Газета.Ruвчера в 08:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7085 источников, обновлено в 14:42, Ашберн
Футбол

«Зенит» может не выйти в плей-офф ЛЧ, даже если победит «Бенфику»

Петербургский "Зенит" перед последним туром Лиги чемпионов находится на втором месте в группе G, однако даже победа над аутсайдером "Бенфикой" не гарантирует команде Сергея Семака плей-офф, а в случае поражения питерцы могут и вовсе остаться без евровесны.
Газета.Ru 01:10
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

Как сообщили vc.ru в пресс-службе компании, Рай погиб вместе с супругой, «при трагических обстоятельствах».
РБК 14:21
Политика

На Украине предлагают отменить закон о госязыке

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
Газета.Ru 06:55
Происшествия

Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя

Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
RT на русском 14:17
Политика

Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
Lenta.ru 10:50
Хоккей

Артемий Панарин: «В НХЛ все команды примерно одинаковые, и любой может победить кого угодно»

Матч ТВ 05:05
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

В 2020 году прогнозируется рост цен на новые автомобили из-за утилизационного сбора и инфляции, а также ожидается снижение продаж в среднем на 8% в России.
Газета.Ru 08:36
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84-м году жизни.
Эхо Москвы 05:01
Здоровье

Госдума поддержала проект о расширении перечня редких заболеваний

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить федеральный перечень редких (орфанных) заболеваний, предполагающий финансирование обеспечения лекарствами из федерального бюджета.
РИА Новости 09:42
Шоу-бизнес

Анна Большова рассказала, почему 20 лет не общается со своей матерью

Анна призналась, что уже на протяжении 20 лет она не общается с матерью.
Вокруг ТВ вчера в 18:01
Авто

Lada Granta нового поколения появится в 2021 году

В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
За рулем Кубань вчера в 11:33
Гаджеты

Apple выпустила новый Mac Pro и экран Pro Display XDR

Apple начала принимать заказы на обновлённый Mac Pro и экран Pro Display XDR.
ITZine.ru 14:05
Происшествия

Предполагаемый сообщник главы «Метростроя» арестован в Петербурге

Предпринимателя и учредителя ООО "Циклон КЗС" Анатолия Болотова, задержанного по делу о присвоении и растрате, по которому ранее также задержали гендиректора компании "Метрострой" Николая Александрова, арестовали в Петербурге.
ТАСС 12:36
Экономика

В России растет профицит труб для нефтяной отрасли

В 2019 г. потребление OCTG труб (сварные трубы нефтесервисного сортамента) в России составит 650 000 т. Это почти в 2 раза меньше, чем мощности по их производству.
Ведомости 12:40
Спорт

Комитет спортсменов МОК поддержал WADA в решении отстранить Россию

Напомним, в понедельник, 9 декабря, исполнительный комитет ВАДА выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, согласно которым сборная России в течении четырех лет не сможет принимать участие в крупных международных соревнованиях.
Нева Спорт 12:23
Происшествия

В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.
Известия 12:03
Политика

Лавров: Россия предложила США продлить СНВ-3

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с госсекретарем США Майком Помпео заявил о готовности Москвы продлить договор СНВ-3 в самое ближайшее время, передает РИА «Новости».
Парламентская газета 14:35
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Газета.Ru 14:28
Происшествия

Глава района Крыма погибла в ДТП

В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
РБК 03:09
Политика

США ввели санкции против главы грозненского управления МВД

За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Коммерсантъ 12:48
Армия и оружие

Атаковать израильские истребители разрешили С-300 и Bavar-373

Иранским Bavar-373 и сирийским С-300 дано разрешение атаковать израильские истребители, но имеется условие.
Южный Федеральный 07 декабря в 23:19
Общество

Минимальный размер пенсии в Москве увеличат до 19,5 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении минимальной пенсии в столице до 19,5 тыс. рублей, а также об индексации на 5,6% пособий ветеранам труда и труженикам тыла, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, на содержание детей, оставшихся без попечения родителей и детей-сирот.
ТАСС 07:40
Гаджеты

Xiaomi представила смартфон Redmi K30

News.ru 03:25
Фигурное катание

Чемпиона Европы обвиняют в домогательствах к 13-летней девочке

Сипре в паре с Ванессой Джеймс является шестикратным чемпионом Франции, чемпионом Европы (2019), бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионата Европы (2017) и победителем финала Гран-при (сезон-2018/19).
Sportbox.RU 14:19
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Воронежской области

В дорожно-транспортном происшествии погибли пять человек, среди которых водитель автобуса и четыре пассажира.
Газета.Ru 04:49
Общество

В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

Король Швеции Карл XVI Густав вручил во вторник в Стокгольмской филармонии Нобелевские премии по медицине, физике, химии, литературе и экономике.
ТАСС Наука 11:59
Политика

На Украине допустили возможность срыва парижских договоренностей

Глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк считает, что парижские договоренности на нормандском саммите могут быть сорваны на любом этапе их реализации.
Газета.Ru 12:01
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Вести.Ru 04:43
Политика

В Раду внесен законопроект об особом статусе Донбасса

3 декабря сообщалось, что Рада не будет принимать новый закон об особом статусе Донбассе.
ИА Новороссия 13:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное