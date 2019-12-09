Новый налог на проживание в отелях Турции не окажет радикального влияния на турпоток из России, однако энтузиазма такая мера не вызывает, рассказал RNS вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Эксперт оценил эффект на турпоток в Турцию от нового налога

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