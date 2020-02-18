Общество

ИзвестияИзвестияЭксперт оценил финансовые потери туроператоров из-за коронавируса

Российские туроператоры ежемесячно теряют около $100 млн из-за резкого уменьшения количества китайских путешественников, вызванного распространением коронавируса. Об этом 18 февраля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
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Эксперт оценил финансовые потери туроператоров из-за коронавируса

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