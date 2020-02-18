Общество

ИзвестияИзвестияЭксперт оценил финансовые потери туроператоров из-за коронавируса

Российские туроператоры ежемесячно теряют около $100 млн из-за резкого уменьшения количества китайских путешественников, вызванного распространением коронавируса. Об этом 18 февраля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Эксперт рассказал, сколько потеряли туроператоры из-за коронавируса

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские туроператоры ежемесячно недополучают около 100 миллионов долларов из-за падения потока путешественников из Китая, вызванного коронавирусом, поделился мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
РИА Новостивчера в 20:32

Подробнее о событии

Эксперт оценил финансовые потери туроператоров из-за коронавируса

Известиявчера в 20:13

Отсутствие туристов из КНР лишает Россию 100 миллионов долларов в месяц

Ридусвчера в 19:45

Эксперт назвал потери туроператоров РФ из-за коронавируса

REGNUMвчера в 23:18

Коронавирус отбирает у российских туроператоров около $100 млн в месяц, считает эксперт

ПРАЙМвчера в 19:45

Эксперты подсчитали потери туроператоров из-за коронавируса

АБНвчера в 22:02

Эксперт рассказал, сколько потеряли туроператоры в связи с коронавирусом

Невские Новостивчера в 20:59

Российские туроператоры теряют ежемесячно $100 млн из-за коронавируса

Турпром03:33
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 08:37, Ашберн
Происшествия

В реке Дон произошла массовая гибель рыбы

РИА Новости 06:34
Происшествия

Ещё один россиянин заразился коронавирусом на лайнере в Японии

RT на русском 08:14
Армия и оружие

Индия закупила новый истребитель на миллиарды долларов

Военное обозрение вчера в 16:30
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали наступление вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный в Донбассе.
Lenta.ru 02:18
Общество

Правительство отказалось делать 31 декабря выходным днем

В правительстве России не поддержали законопроект о переносе выходного дня на 31 декабря.
Вести.Ru 03:21
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Армия и оружие

Армия Хафтара заявила об уничтожении турецкого судна с оружием в Ливии

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифы Хафтара объявила об уничтожении в порту Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
РИА Новости 08:17
Политика

В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии с Россией

Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможной войне Белоруссии и России.
RT на русском 02:32
Общество

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Что происходит 03:14
Армия и оружие

ЛНР обвинила украинские войска в обстреле жилых домов

Lenta.ru 04:46
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Политика

Министры обороны РФ и Италии обсудили вопросы безопасности

Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини и обсудил вопросы безопасности, контроля над вооружениями, а также обстановку в Сирии и на севере Африки.
iReactor 08:24
Общество

Дибров рассказал о своем состоянии после госпитализации

Журналист и телеведущий Дмитрий Дибров рассказал во вторник, 18 февраля, о состоянии своего здоровья.
Известия 06:43
Политика

Аваков предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах, согласно которому жители республик Донбасса, выполнявшие «социально важные функции», не должны быть привлечены к уголовной ответственности.
ФАН 02:25
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном питании для школьников

Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием.
Вести.Ru 05:51
Армия и оружие

Сирийская армия направила конвой к линии фронта в Идлибе

Политика Сегодня вчера в 23:57
Кино

Бекмамбетов рассказал о фильме про лётчика Девятаева

RT на русском вчера в 11:37
Авто

Опубликованы новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

Напомним, что издание speedme.ru не раз публиковало дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, которые были сделаны на основе уже имеющихся в базе Роспатента документов, демонстрирующих отдельные элементы модели.
SpeedMe 08:09
Политика

МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков

Киев выразил недовольство в связи с задержанием сотрудниками Пограничной службы ФСБ России в Азовском море четверых украинских рыбаков за браконьерство.
Газета.Ru вчера в 15:24
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Общество

Суд Гааги обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Арбитраж обязал Россию выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд компенсации за экспроприацию компании.
Ведомости 04:36
Происшествия

В центре Дамаска произошел мощный взрыв

Lenta.ru 08:01
Авто

Hyundai представила в России обновленный Solaris

Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Известия 06:09
Футбол

Зидан прокомментировал гол Смолова в ворота «Реала»

Sport.ru вчера в 02:29
Происшествия

Для фигуранта дела о беспорядках в Москве запросили 3,5 года колонии

Прокурор просит 3,5 лет колонии для последнего на данный момент не осужденного фигуранта дела о беспорядках в Москве Андрея Баршая, который на несанкционированном митинге толкнул сотрудника Росгвардии с разбега в спину, сообщили РИА Новости в Мещанском суде столицы.
РИА Новости 07:28
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину беспорядков на Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к украинцам в связи с шестой годовщиной беспорядков на площади Майдан Независимости, в Киеве.
Газета.Ru 06:22
Технологии

Xiaomi предустановит российские программы на устройства

Китайская Xiaomi согласилась исполнить требования закона об обязательной предустановке российских программ.
Коммерсантъ 07:09
Общество

Лукашенко хочет от Сечина «полной ясности» по нефти

Скрывать нечего — хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Белоруссии и России по нефти.
REGNUM 06:29
Происшествия

Житель Самарской области убил утюгом свою 4-месячную дочь

Житель города Октябрьска в Самарской области задержан по подозрению в убийстве своей четырехмесячной дочери.
ТАСС 03:51
Происшествия

Жительнице Волгограда грозит до 20 лет тюрьмы за посылку из Индии

Таможенные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Волгограда по статье о контрабанде наркотиков после того, как она получила из Индии посылку с антидепрессантами, сообщает Астраханская таможня.
РИА Новости 07:47
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное