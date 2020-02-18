Общество
ИзвестияЭксперт оценил финансовые потери туроператоров из-за коронавируса
Российские туроператоры ежемесячно теряют около $100 млн из-за резкого уменьшения количества китайских путешественников, вызванного распространением коронавируса. Об этом 18 февраля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские туроператоры ежемесячно недополучают около 100 миллионов долларов из-за падения потока путешественников из Китая, вызванного коронавирусом, поделился мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.РИА Новости20:32
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Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян предупредил о том, что развитие у человека цирроза печени не зависит от крепости употребляемых им алкогольных напитков.
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Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.
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«Первыми моделями, доступными с марта 2020 года в России, Казахстане и Белоруссии под брендом Chevrolet станут Spark, Nexia и Cobalt», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Автоновостей дня» в понедельник, 17 февраля.
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Появилось несколько видео со съемок продолжения «Матрицы»
В интернете появилось несколько роликов со съемок продолжения «Матрицы». Их сделали очевидцы происходящего.
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В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»
В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
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Общество
Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса
В компании пояснили, что одним из основных факторов является ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру, а вторым — снижение спроса на продукцию Apple в КНР из-за коронавируса.
Энергетика
Литва проиграла суд с «Газпромом» на €1,4 млрд
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Армия и оружие
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В свою очередь агентство Рейтер передает тоже со ссылкой на источник, что ракетному удару подверглась военная база сил коалиции в столице Ирака.
Общество
В России растет число нерегулярно употребляющих наркотики, пишут СМИ
В России растет число людей, которые нерегулярно употребляют наркотики.
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Disney приступил к работе над полнометражным фильмом «Рапунцель»
Студия Walt Disney работает над полнометражным игровым фильмом «Рапунцель» по мотивам популярного мультфильма «Рапунцель: Запутанная история».
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Общество
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Общество
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Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.
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