МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские туроператоры ежемесячно недополучают около 100 миллионов долларов из-за падения потока путешественников из Китая, вызванного коронавирусом, поделился мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

с чего всё началось

Российские туроператоры ежемесячно теряют около $100 млн из-за резкого уменьшения количества китайских путешественников, вызванного распространением коронавируса. Об этом 18 февраля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Экономика В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.

Шоу-бизнес Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией Три снимка сделаны в обычном стиле. На них звезда демонстрирует стройную фигуру и игривый взгляд.

Гаджеты Онлайн-кинотеатр Okko запустил продажи собственной ТВ-приставки Онлайн-кинотеатр Okko запустил продажи собственной телевизионной 4K-приставки — Okko Smart Box, с 18 февраля она доступна к заказу на маркетплейсе «Беру» по промоцене 1,49 тыс. рублей, говорится в сообщении Okko.

Здоровье Хирург: Цирроз печени развивается даже от лёгкого алкоголя Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян предупредил о том, что развитие у человека цирроза печени не зависит от крепости употребляемых им алкогольных напитков.

Политика Дипломаты почтили память Черняховского на месте гибели в Польше Российские дипломаты почтили память генерала Красной армии Ивана Черняховского, погибшего при освобождении Польши в 1945 году под Пененжно, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) задержали в Алма-Ате двух экстремистов, планировавших теракты в местах массового скопления людей, сообщила пресс-служба комитета.

Авто В РФ возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet «Первыми моделями, доступными с марта 2020 года в России, Казахстане и Белоруссии под брендом Chevrolet станут Spark, Nexia и Cobalt», — говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Автоновостей дня» в понедельник, 17 февраля.

Общество Apple сообщила об ограничениях поставок iPhone из-за коронавируса В компании пояснили, что одним из основных факторов является ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру, а вторым — снижение спроса на продукцию Apple в КНР из-за коронавируса.

Армия и оружие Ракеты упали в районе посольства США в Багдаде В свою очередь агентство Рейтер передает тоже со ссылкой на источник, что ракетному удару подверглась военная база сил коалиции в столице Ирака.

Общество Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.

Политика Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР Советский Союз был «незаконно созданным государством», и Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти, считает судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский.

Кино Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами» Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.