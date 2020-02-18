Общество

ИзвестияИзвестияЭксперт оценил финансовые потери туроператоров из-за коронавируса

Российские туроператоры ежемесячно теряют около $100 млн из-за резкого уменьшения количества китайских путешественников, вызванного распространением коронавируса. Об этом 18 февраля заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
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Эксперт рассказал, сколько потеряли туроператоры из-за коронавируса

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские туроператоры ежемесячно недополучают около 100 миллионов долларов из-за падения потока путешественников из Китая, вызванного коронавирусом, поделился мнением с РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.
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Эксперт оценил финансовые потери туроператоров из-за коронавируса

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В России растет число людей, которые нерегулярно употребляют наркотики.
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