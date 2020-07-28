Экономика
РИА НовостиМинфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
Читать в источнике
Оценить1,7K
с чего всё началось
В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.Известия27 июля в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:35, Ашберн
Происшествия
На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности
«По результатам проведённой прокурорской проверки в отношении должностного лица Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — сообщили в Генпрокуратуре.
RT на русском 03:23
Политика
Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах
Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил «РИА Новости», что 30 июля в МИД Белоруссии согласована встреча по делу о задержанных россиянах — сотрудниках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Известия 02:41
Происшествия
Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей
В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
Происшествия
В Петербурге возбудили дело об убийстве рэпера Энди Картрайта
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи с гибелью рэпера Энди Картрайта, сообщили в ведомстве.
Российская газета 05:24
Политика
В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»
В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
Авто
Электрический Hummer начнут выпускать осенью 2021 года
General Motors пока не называет точной даты премьеры Hummer EV, сообщая, что электрический пикап дебютирует этой осенью, а выпускать его начнут осенью 2021 года.
Letnews.ru 02:00
Футбол
Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»
Футбольный клуб «Милан» одержал победу над «Сампдорией» в рамках 37 тура Серии А. Встреча закончилась со счетом 1:4. Такой информацией делится новостное издание livesport.ru.
CT news 04:58
Политика
СК разберется в обстоятельствах драки депутатов в Ульяновской области
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах драки между депутатами во время заседания Заксобрания Ульяновской области.
ТАСС 03:59
Армия и оружие
Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ
Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело вчера в 04:42
Космос
Ученым удалось обнаружить самую тяжелую экзопланету
Актуальные Новости вчера в 12:04
Общество
В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену
В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
Общество
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября
Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live24 вчера в 07:48
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Наука
В Казахстане заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса
Пресс-служба Министерства образования и науки Казахстана заявила, что разрабатываемая в стране вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 успешно проходит доклинические испытания.
RT на русском 04:43
Кино
«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России
Evo-rus.com 04:40
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском вчера в 07:46
Космос
NASA: космический корабль Crew Dragon готов отстыковаться от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon отстыкуется от МКС с американскими астронавтами для возвращения на Землю 2 августа, сообщил директор NASA Джим Брайденстайн 29 августа в трансляции, проходившей на сайте NASA.
ИА Красная Весна 04:16
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Космос
Астрономы ESA нашли источник загадочного космического радиосигнала
TV BRICS вчера в 07:45
Технологии
В облаке Google разрешили бесплатно хранить бэкапы Android и iPhone
Возможность сохранять резервные копии iPhone и Android-устройств стала бесплатной для всех пользователей приложения Google One, вне зависимости от наличия премиум-подписки.
Вести.Ru вчера в 14:43
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Что касается страховых пенсий по инвалидности и старости, то их пересчитают тем, чей работодатель в 2019 году производил отчисления, либо если гражданин делал взносы самостоятельно от лица ИП.
Evo-rus.com 02:27
Шоу-бизнес
Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей
По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com вчера в 02:21
Общество
RT получил экспертизу высказывания Навального
В экспертно-правовой центр «Топ Эксперт» за экспертизой высказывания обратился доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов.
RT на русском 03:02
Политика
СБУ: Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Белоруссии
Секретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил, что сотрудники силовых структур разыскивают еще около 200 боевиков, которые находятся на территории страны.
Эхо Москвы 05:18
Шоу-бизнес
Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия вчера в 12:26