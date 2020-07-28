Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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с чего всё началось

Держи фонд шире: неподтвержденные доходы отдадут пенсионерам

В Пенсионном фонде от комментариев «Известиям» по поводу инициативы Минфина воздержались. В этом году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами.
Известия27 июля в 17:01

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Конфискация денег: Минфин РФ увеличит число самозанятых, но пополнит ли ПФР

REGNUM04:35

ПФР пополнят деньгами коррупционеров

Ведомости28 июля в 16:26

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Известия28 июля в 19:56

Минфин: поправки о передаче ПФР конфискованных денег технические

Газета.Ruвчера в 01:54

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

РИА Новости28 июля в 12:32

Минфин предложил забирать подозрительные сбережения. Биткоин под угрозой

РБК28 июля в 08:13

Идею конфискации вкладов россиян объяснили

Lenta.ru28 июля в 06:31
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Происшествия

На Сахалине против чиновника возбудили дело о халатности

«По результатам проведённой прокурорской проверки в отношении должностного лица Министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК России («Халатность»)», — сообщили в Генпрокуратуре.
RT на русском 03:23
Политика

Посла РФ вызвали в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил «РИА Новости», что 30 июля в МИД Белоруссии согласована встреча по делу о задержанных россиянах — сотрудниках частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Известия 02:41
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Происшествия

Россиянин зарезал жену на дороге под крики закрытых в машине детей

В Челябинской области у поселка Межевой местный житель зарезал жену ножом на глазах у детей, которых он закрыл в оставленной на обочине дороги машине, и попал на видео.
Lenta.ru вчера в 12:49
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Происшествия

В Петербурге возбудили дело об убийстве рэпера Энди Картрайта

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в связи с гибелью рэпера Энди Картрайта, сообщили в ведомстве.
Российская газета 05:24
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Политика

В Белоруссии заявили о подготовке в России новых групп «боевиков»

В России формируются еще две группы «боевиков», которых перебросят в Белоруссию для проведения провокаций.
РБК 05:06
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Авто

Электрический Hummer начнут выпускать осенью 2021 года

General Motors пока не называет точной даты премьеры Hummer EV, сообщая, что электрический пикап дебютирует этой осенью, а выпускать его начнут осенью 2021 года.
Letnews.ru 02:00
3
Происшествия

В Подмосковье задержаны подозреваемые в вымогательстве блогеры

Газета.Ru 05:00
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Футбол

Дубль Ибрагимовича помог «Милану» разгромить «Сампдорию»

Футбольный клуб «Милан» одержал победу над «Сампдорией» в рамках 37 тура Серии А. Встреча закончилась со счетом 1:4. Такой информацией делится новостное издание livesport.ru.
CT news 04:58
Политика

СК разберется в обстоятельствах драки депутатов в Ульяновской области

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах драки между депутатами во время заседания Заксобрания Ульяновской области.
ТАСС 03:59
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Армия и оружие

Украина проведет учения в «неожиданных местах» в ответ на маневры РФ

Украина может дать «ответ» российским военным учениям «Кавказ-2020» посредством параллельного проведения собственных маневров «в довольно неожиданных местах».
Военное дело вчера в 04:42
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Космос

Ученым удалось обнаружить самую тяжелую экзопланету

Актуальные Новости вчера в 12:04
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Общество

В ФСБ заявили о задержании военного Черноморского флота за госизмену

В ФСБ России заявили, что в Севастополе был задержан военнослужащий Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.
RT на русском 02:37
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах с 1 сентября

Новый учебный год в российских школах начнется как это всегда и бывает — 1 сентября, если, конечно, не будет никаких дополнительных рисков в отдельных регионах страны, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ.
Live24 вчера в 07:48
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Общество

В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей

В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
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Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
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Происшествия

Блогерша похвасталась поездкой без прав на авто родителей-полицейских

Lenta.ru 05:01
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Наука

В Казахстане заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса

Пресс-служба Министерства образования и науки Казахстана заявила, что разрабатываемая в стране вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 успешно проходит доклинические испытания.
RT на русском 04:43
Кино

«Зулейха открывает глаза» стал самым популярным сериалом в России

Evo-rus.com 04:40
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Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа

Новые штаммы вируса гриппа, от которых россияне ещё не прививались, придут в страну осенью — зимой, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском вчера в 07:46
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Происшествия

Суд продлил арест экс-замгубернатора Курганской области Пугину

ТАСС 04:12
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Космос

NASA: космический корабль Crew Dragon готов отстыковаться от МКС

Американский космический корабль Crew Dragon отстыкуется от МКС с американскими астронавтами для возвращения на Землю 2 августа, сообщил директор NASA Джим Брайденстайн 29 августа в трансляции, проходившей на сайте NASA.
ИА Красная Весна 04:16
5
Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
1K
Космос

Астрономы ESA нашли источник загадочного космического радиосигнала

TV BRICS вчера в 07:45
3
Технологии

В облаке Google разрешили бесплатно хранить бэкапы Android и iPhone

Возможность сохранять резервные копии iPhone и Android-устройств стала бесплатной для всех пользователей приложения Google One, вне зависимости от наличия премиум-подписки.
Вести.Ru вчера в 14:43
Общество

С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров

Что касается страховых пенсий по инвалидности и старости, то их пересчитают тем, чей работодатель в 2019 году производил отчисления, либо если гражданин делал взносы самостоятельно от лица ИП.
Evo-rus.com 02:27
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Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова показала кольцо за 600 тысяч рублей

По мнению эксперта, цена кольца Лизы Арзамасовой составляет порядка 600-800 тысяч рублей.
Evo-rus.com вчера в 02:21
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Общество

RT получил экспертизу высказывания Навального

В экспертно-правовой центр «Топ Эксперт» за экспертизой высказывания обратился доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики РАНХиГС, бывший вице-губернатор Кировской области Сергей Карнаухов.
RT на русском 03:02
3
Политика

СБУ: Украина будет инициировать экстрадицию задержанных в Белоруссии

Секретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил, что сотрудники силовых структур разыскивают еще около 200 боевиков, которые находятся на территории страны.
Эхо Москвы 05:18
Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия вчера в 12:26
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Здоровье

Иркутский госпиталь ветеранов войн получит компьютерный томограф

ИА 1-Line 04:29
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