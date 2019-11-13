Экономика

RT на русскомRT на русскомЭксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля

Независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов в беседе с НСН прокомментировал проект депутатов Госдумы, в котором предлагается отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор и ввести валютный контроль.
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с чего всё началось
Данные шаги необходимы, так как в основных направлениях ДКП констатируется ухудшение внешних условий, говорится в отзыве комитетов Госдумы, опубликованном
 в базе данных нижней палаты парламента.
Эксперт Северо-Западвчера в 06:54

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Эксперт оценил идею отказа от плавающего курса рубля

RT на русскомвчера в 13:36

В Госдуме отказались возвращать рубль в прошлое

News.ruвчера в 09:32

В России может быть введено госрегулирование валютного курса

Expert.ru13 ноября в 04:42

Моисеев: валютные ограничения - «это полная глупость»

Финмаркетвчера в 06:02

В Госдуме предложили ввести госрегулирование курса рубля

Комсомольская правда13 ноября в 11:08

В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля

Газета.Ru13 ноября в 10:50

Госдума отказалась от идеи вернуть рубль в прошлое

Lenta.ruвчера в 07:21
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Футбол

Турция сыграла вничью с Исландией и вышла на Евро-2020

Сборные Турции и Исландии сыграли вничью — 0:0 в матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат вчера в 13:57
Политика

В Париже назвали дату саммита в «нормандском формате»

Встреча глав государств Нормандского формата пройдет 9 декабря в Париже, подтвердили корреспонденту РИА Новости в Елисейском дворце.
РИА Новости 12:01
Фигурное катание

Трусова высказалась о падении на этапе Гран-при в Москве

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.
Газета.Ru 11:59
Энергетика

Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»

Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Газета.Ru 11:57
Политика

В ЕК отреагировали на заявление Путина о транзите газа через Украину

Еврокомиссия спокойна в вопросе транзита российского газа через Украину и продолжает работать с обеими сторонами над заключением нового контракта, сообщила представитель ЕК Мина Андреева.
RT на русском 06:53
Общество

В России могут изменить правила раздела имущества при разводе

Если во время брака один из супругов продал общее имущество без согласия другого, при разводе его доля будет уменьшена.
Вести.Ru 06:25
Происшествия

В Крыму суд арестовал подозреваемого в убийстве пятилетней падчерицы

Российская газета 10:02
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Общество

Синоптики заявили о дефиците осадков в Москве в ноябре

В Москве только если в самом конце могут в виде снега быть осадки, но маловероятно.
РИА Новости 05:36
Происшествия

Российская медсестра заразила ВИЧ пятерых пациентов

Lenta.ru 11:00
Общество

В Карелии зафиксировали массовую гибель птиц

РИА Новости 07:29
Происшествия

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

Два сапёра погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее Харьковской области, сообщает пресс-служба Генштаба Украины.
RT на русском 09:36
Гаджеты

Lenovo показала ThinkPad X1 – первый ноутбук с гибким экраном

Компания Lenovo на мероприятии Tech World в Пекине представила первый в мире портативный компьютер ThinkPad X1, оснащенный гибким дисплеем.
MobiDevices 11:20
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

В Калининском районном суде вынесли приговор по громкому делу бойца ММА и его несовершеннолетней подруги: Марка Белых и 17-летнюю спутницу атлета обвиняли в избиении прохожего.
Газета.Ru 04:48
Политика

Белый дом обнародовал стенограмму первого разговора Трампа с Зеленским

Белый дом распространил стенограмму первого, состоявшегося в апреле, телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщают Politico, CNBC, Axios и CNN.
РБК 10:23
Игры

Вышел крупный патч для Red Dead Redemption 2

Rockstar выпустила патч 1.14 для Red Dead Redemption 2. С ним компания продолжила исправлять ошибки с вылетами игры и разнообразными проблемами, влияющими на производительность.
CyberSport.ru вчера в 14:38
Кино

В фильмах Marvel появятся три новых супергероя

В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс 12 ноября в 00:39
Общество

Анастасия Ещенко рассказывала подруге об отношениях с Соколовым

REGNUM 06:28
Технологии

Почему Apple удаляет связанные с вейпингом приложения

Компания Apple заявила об удалении 181 приложения, связанного с вейпингом, из App Store, сообщает CNBC.
Газета.Ru 11:01
Происшествия

Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете и каске

РИА Новости 06:25
Музыка

Бузова пообещала выступить на «Евровидении»

URA.Ru вчера в 19:25
Футбол

Головин не сыграет в матче против сборной Бельгии

Футболист Александр Головин не примет участие в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборной Бельгии, передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 05:57
Кино

Кристен Стюарт настояла на роли лесбиянки в «Ангелах Чарли»

Кристен Стюарт не скрывает своей бисексуальности.
Телепрограмма 13 ноября в 00:36
Политика

СБУ заявила о задержании одного из лидеров ИГ под Киевом

Отмечается, что Аль Бара Шишани был задержан в ходе совместной операции с ЦРУ США и МВД Грузии.
Газета.Ru 10:01
Общество

Медведев вспомнил о пении в хоре

Отвечая на предложение художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева сделать хоровое пение обязательным предметом в школе, глава правительства вспомнил об опыте участия в хоре в детстве.
Lenta.ru 11:23
Происшествия

В Москве обнаружили труп бывшей вокалистки группы «Маневры»

Бывшая вокалистка рок-группы "Маневры" 44-летняя Надира Садыкова вместе с 67-летней матерью были обнаружены мертвыми в своей квартире на северо-востоке Москвы, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 10:20
Спорт

Комиссия выявила причастность РУСАДА к допинговым махинациям в Чувашии

Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний, сообщается в докладе независимой комиссии, расследовавшей это дело.
News.ru 09:04
Здоровье

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM вчера в 14:14
Футбол

Арбитр Вилков отстранен от обслуживания матчей чемпионата России

Напомним, что работа Михаила Вилкова на матче 15-го тура чемпионата России между санкт-петербургским "Зенитом" и московским ЦСКА вызвала много нареканий со стороны специалистов.
Вести.Ru 07:02
Общество

Дмитрий Муратов избран главным редактором «Новой газеты»

Один из основателей "Новой газеты" Дмитрий Муратов стал новым главным редактором издания, за его кандидатуру проголосовали 51,7% сотрудников редакции.
ТАСС 06:54
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