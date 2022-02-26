Объем импорта в Россию полупроводников, подпадающего под ожидаемые ограничения, оценивается на сумму около $470 млн, считает ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития РФ Сергей Синельников-Мурылев.
"25 февраля представителями националистических формирований с территории Украины расстрелян военнослужащий ВСУ, пытавшийся найти убежище в Российской Федерации в целях уклонения от участия в боевых действиях", - отметили в ЦОС.
Россиянам не стоит опасаться блокировки работы банковских карт систем Visa и Mastercard и нет необходимости снимать с них наличность, "Национальная система платёжных карт" обеспечивает их процессинг внутри страны без проблем, рассказал РИА Новости директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.
Исключение России из Совета Европы (СЕ) и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) — повод «хлопнуть дверью» и возможность вернуть практику смертной казни для опаснейших преступников, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.