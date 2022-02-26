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Эксперт оценил импорт в Россию подпадающих под санкции полупроводников примерно в $470 млн

Объем импорта в Россию полупроводников, подпадающего под ожидаемые ограничения, оценивается на сумму около $470 млн, считает ректор Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Минэкономразвития РФ Сергей Синельников-Мурылев.
ТАСС
Компания «АвтоВАЗ» ранее объявила, что не исключает приостановку производства на заводе в Тольятти.
ФАН
Причина — дефицит электронных компонентов, связанный с началом денацификации Украины.
ФАН
Планы Москвы будут выполнены в полном объеме.
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Эксперды подсчитали, что Россия из-за санкций может лишиться импортируемых полупроводников на сумму 470 миллионов долларов
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Эксперт оценил импорт в Россию подпадающих под санкции полупроводников примерно в $470 млн
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