Экономика
RT на русскомЭксперт оценил инициативу по увеличению страховых взносов для ИП
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков прокомментировал предложение Минфина по увеличению страховых взносов для индивидуальных предпринимателей.
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с чего всё началось
Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.Известия05 марта в 17:01
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По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
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Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Общество
Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100
Число заражений новым типом коронавируса в мире достигло 105 586, коронавирус затронул уже 101 страну, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
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Рэпер Джиган попал в реабилитационную клинику в Майами
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Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.
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Вашингтон доверяет правосудию Нидерландов в деле о крушении MH17
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Армия и оружие
Журналисты обнаружили «ахиллесову пяту» обороны США
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Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 400
Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло 442, сообщает CNN со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США и местные власти.
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Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии
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