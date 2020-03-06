Экономика

RT на русскомRT на русскомЭксперт оценил инициативу по увеличению страховых взносов для ИП

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков прокомментировал предложение Минфина по увеличению страховых взносов для индивидуальных предпринимателей.
Читать в источнике
Комментировать578
с чего всё началось

Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
Известия05 марта в 17:01

Подробнее о событии

Планы Минфина повысить страховые взносы для ИП вынудит бизнес уйти в тень

Znak.com05 марта в 22:14

В России решили собрать с частников еще 50 миллиардов рублей

Lenta.ru06 марта в 03:23

Идея Минфина обойдется бизнесу в 50 млрд рублей. Компании уйдут в тень

URA.Ru06 марта в 00:09

Эксперт оценил инициативу по увеличению страховых взносов для ИП

RT на русском06 марта в 13:47

Минфин объяснил рост взносов для предпринимателей втрое выше инфляции

РБК05 марта в 19:40

Минфин: проект о повышении страховых взносов для ИП не несет рисков для предпринимателей

ТАСС05 марта в 18:07

Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Известия05 марта в 17:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:24, Ашберн
Энергетика

Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 18:39
Энергетика

Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК

Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
РБК 04:51
Общество

Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
РБК 01:01
Политика

Депутат Рады решил приехать на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной рады Украины от "Оппозиционной платформы" Илья Кива, известный своим эпатажным поведением, приедет в Москву на Парад Победы, об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости 19:10
Армия и оружие

Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря

Российская газета 19:06
Футбол

Маурицио Сарри: «„Ювентус“ против „Интера“ показал намного больше, чем я ожидал»

Команда показала намного больше, чем я ожидал. На матч подбирался состав, который был в состоянии дать энергию.
Матч ТВ 19:40
Шоу-бизнес

Сергей Полунин и Елена Ильиных стали родителями

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях по фигурному катанию в составе сборной России Елена Ильиных родила российскому артисту балета Сергею Полунину ребенка.
Народные новости вчера в 09:50
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Культуромания 03:41
Общество

Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
РИА Новости вчера в 11:55
Происшествия

Подозреваемый в убийстве в Петербурге ровесника подросток признал вину

Коммерсантъ 12:55
Гаджеты

Раскрыты модули камеры флагманского смартфона Huawei P40 Pro

Astera вчера в 17:10
Авто

В Казахстане продают 6-колесный вездеход на базе Mitsubishi Delica

В Казахстане выставлен на продажу шестиколесный вездеход на базе Mitsubishi Delica.
Letnews.ru 12:23
Общество

В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
РИА Новости 12:04
Общество

В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.
BFM.ru вчера в 02:51
Политика

Путин поручил провести в России миграционную реформу

Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 11:09
Происшествия

В Париже произошла стрельба в мечети

По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.
ТАСС 17:27
Общество

Столетний житель Китая излечился от коронавируса

Столетний житель Китая смог победить коронавирус COVID-19. Таким образом он стал старейшим человеком, который вылечился от коронавируса.
Ореанда-Новости 13:45
Шоу-бизнес

Песков подарил Навке огромный букет жёлтых роз в честь 8 Марта

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка показала огромный букет, который ей подарил супруг в честь 8 Марта.
News.ru 10:47
Футбол

Заболотный обратился к пустой микст-зоне

ProstoProSport 16:19
Кино

Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Российская газета 06 марта в 11:55
Общество

Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100

Число заражений новым типом коронавируса в мире достигло 105 586, коронавирус затронул уже 101 страну, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
РИА Новости 17:42
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган попал в реабилитационную клинику в Майами

Известный рэпер Джиган после серии скандальных прямых эфиров попал в клинику реабилитации в Майами, видео было размещено на его странице в "Инстаграме".
Life.ru 15:09
Армия и оружие

Эксперты: США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире

Авторы доклада отмечают 17-процентный рост военного экспорта Германии, доля которой в мировом объеме составила 5,8% Занявший пятое место среди ведущих экспортеров Китай (5,5%) увеличил число стран-получателей своего оружия с 40 в 2010-2015 годов до 53 в 2015-2019 годах.
ТАСС 19:14
Политика

Вашингтон доверяет правосудию Нидерландов в деле о крушении MH17

По словам госсекретаря США Майка Помпео, в Вашингтоне доверяют судебной системе Нидерландов относительно рассмотрения дела о сбитом в 2014 году в небе над Донбассом Boieng компании Malaysia Airlines.
Московский Комсомолец 18:57
Армия и оружие

Журналисты обнаружили «ахиллесову пяту» обороны США

Автор Forbes пишет, что в этйо связи США решили приобрести "скромную страховку": Наземную систему противоракетной обороны на маршевом участке полета (GMD).
РЕН ТВ 18:24
Общество

В России выявили 4 новых случая заболевания коронавирусом

Три случая заражения коронавирусной инфекцией у граждан Российской Федерации зарегистрированы в Липецке, один случай - в Петербурге.
Газета Metro вчера в 08:22
Происшествия

Задержаны пятеро напавших на участниц женского марша в Бишкеке

Сотрудники милиции задержали людей, причастных к провокациям во время женского марша на площади Победы в столице Киргизии, сообщает пресс-служба Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека.
Интерфакс 14:41
Здоровье

Количество заразившихся коронавирусом в США превысило 400

Число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло 442, сообщает CNN со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США и местные власти.
Интерфакс вчера в 23:04
Политика

Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил возобновить операцию в сирийском Идлибе в одностороннем порядке, если данные Россией во время переговоров в Москве "обещания не будут сдержаны".
РИА Новости 12:03
Музыка

Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»

Lenta.ru вчера в 05:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное