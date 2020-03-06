Экономика

RT на русскомRT на русскомЭксперт оценил инициативу по увеличению страховых взносов для ИП

Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков прокомментировал предложение Минфина по увеличению страховых взносов для индивидуальных предпринимателей.
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с чего всё началось

Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.
Известия05 марта в 17:01

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Планы Минфина повысить страховые взносы для ИП вынудит бизнес уйти в тень

Znak.com05 марта в 22:14

В России решили собрать с частников еще 50 миллиардов рублей

Lenta.ru06 марта в 03:23

Идея Минфина обойдется бизнесу в 50 млрд рублей. Компании уйдут в тень

URA.Ru06 марта в 00:09

Эксперт оценил инициативу по увеличению страховых взносов для ИП

RT на русском06 марта в 13:47

Минфин объяснил рост взносов для предпринимателей втрое выше инфляции

РБК05 марта в 19:40

Минфин: проект о повышении страховых взносов для ИП не несет рисков для предпринимателей

ТАСС05 марта в 18:07

Дали взнос: планы Минфина могут повысить нагрузку на ИП на 50 млрд

Известия05 марта в 17:01
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Энергетика

Саудовская Аравия наращивает добычу нефти после отмены сделки ОПЕК

Саудовская Аравия планирует нарастить добычу нефти с 9,7 млн баррелей в день, как было в марте, до 12 млн баррелей.
Национальная служба новостей вчера в 03:43
Общество

Daily Mail возмутили конкурсы красоты в российской армии и полиции

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции.
Газета.Ru вчера в 03:21
Политика

Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России

Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Газета.Ru вчера в 08:06
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 07 марта в 02:34
Гаджеты

Представлен топовый смартфон Oppo Find X2

Astera 06 марта в 15:39
Экономика

Доллар подорожал до 72 рублей из-за резкого падения цены на нефть

Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:24
Спорт

Большунов во второй раз подряд выиграл гонку на 50 км в Норвегии

RT на русском вчера в 16:14
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
Политика

Украинский депутат приедет на Парад Победы в Москву

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что его фракция приедет на Парад Победы в Москву, в эфире телеканала NewsOne, отрывок которого опубликован на YouTube.
Lenta.ru вчера в 21:36
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Финансы

Торги в Токио открылись обвалом котировок

Распространение коронавируса нового типа в мире привело к обвалу котировок в начале торгов 9 марта на Токийской фондовой бирже.
News.ru вчера в 20:41
Киберспорт

В Steam и Epic Games Store открылись предзаказы State of Decay 2

В магазинах Steam и Epic Games Store появилась возможность оформить предварительный заказ зомби-экшена от третьего лица State of Decay 2. На обеих площадках игра стоит ₽599, а релиз запланирован на 13 марта.
CyberSport.ru 07 марта в 07:30
Общество

Роспотребнадзор дал советы по покупке ювелирных украшений

Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать ювелирные украшения.
РБК 00:37
Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru 06 марта в 10:14
Кино

Скончался актер из фильма «Няньки» Дэвид Пол

Смерть актера подтвердил брат-близнец. В пятницу, 6 марта, скончался актер, исполнивший одну из главных ролей в фильме "Няньки", Дэвид Пол.
Piter.tv 07 марта в 14:30
Происшествия

Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
РБК вчера в 13:10
Общество

Италия стала лидером по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:49
Политика

Посольство Украины в США потребовало от Vox переделать карту с Крымом

РИА Новости вчера в 09:34
Общество

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва — Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:48
Общество

В Алтайском крае открыто движение по всем федеральным трассам

На федеральных трассах Алтайского края сняли ограничения на движение грузовиков и автобусов, установленные 8 марта в связи с непогодой.
Глас Народа вчера в 23:37
Фигурное катание

Чемпион России в танцах на льду Руслан Жиганшин пропал в Москве

Sports.ru вчера в 10:45
Здоровье

В ВОЗ развеяли мифы о пользе кокаина и чеснока против коронавируса

Сообщается, что чеснок, кокаин, детская моча и электросушители для рук никак не помогают защититься от заражения коронавирусом нового типа.
ФедералПресс вчера в 10:10
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
ФАН вчера в 20:49
Шоу-бизнес

Солистке группы Artik & Asti сделали предложение в Омске

Омичи стали свидетелями, как возлюбленный солистки коллектива Анны Дзюба прямо во время выступления сделал ей предложение руки и сердца.
РИА СуперОмск вчера в 23:24
Политика

Зеленский надеется на справедливый исход суда в Гааге по делу МН17

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал начало судебного процесса в Нидерландах по делу о крушении Boeing MH17 в Донбассе в июле 2014 года и выразил надежду, что виновные понесут наказание, хотя ранее голландское следствие проигнорировало данные российской стороны о том, что самолет поразила принадлежавшая Украине ракета ЗРК "Бук".
РИА Новости вчера в 15:57
Музыка

Лазарев расплакался на музыкальном шоу «Ну-ка, все вместе»

Певец Сергей Лазарев не смог сдержать эмоции во время эфира музыкального шоу "Ну-ка, все вместе".
РИА Новости вчера в 20:53
Политика

Эрдоган заявил, что Турция не планирует аннексировать территорию Сирии

Турция придерживается территориальной целостности Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.
Красная весна вчера в 18:26
Общество

На Украине затравили сироту за исполнение песни «Смуглянка»

За исполнение песни «Смуглянка» из советского кинофильма «В бой идут одни „старики“» 12-летнего мальчика-сироту затравили на Украине, сообщает портал strana.ua.
Live24 07 марта в 02:24
Наука

Квантовые компьютеры смогут работать при комнатной температуре

Исследование, проведённое международной группой специалистов, приближает эпоху квантовых компьютеров, способных функционировать при комнатной температуре.
3DNews 07 марта в 04:10
Общество

Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить

"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
РИА Новости 07 марта в 11:55
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