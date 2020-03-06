Экономика
RT на русскомЭксперт оценил инициативу по увеличению страховых взносов для ИП
Гендиректор Российского агентства поддержки малого и среднего бизнеса, общественный омбудсмен Виктор Ермаков прокомментировал предложение Минфина по увеличению страховых взносов для индивидуальных предпринимателей.
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с чего всё началось
Предложение Минфина повысить страховые взносы для индивидуальных предпринимателей приведет к тому, что к 2024 году налоговая нагрузка на эту категорию вырастет на 50 млрд рублей.Известия05 марта в 17:01
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