Здоровье
Парламентская газетаЭксперт оценил новые правила медосвидетельствования водителей
Ранее Минздрав подготовил проект об изменениях правил медицинского освидетельствования для водителей. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных актов.
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Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Политика
Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
Шоу-бизнес
Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова
Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
News.ru вчера в 20:34
Здоровье
Прием больных возобновили в поликлиниках Екатеринбурга
В поликлиниках Екатеринбурга начался прием пациентов по предварительной записи. Интервалы между приемами составляют 30 минут.
Evo-rus.com вчера в 08:06
Общество
В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены
Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
РИА Новости 18:30
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области
Четверо детей и один взрослый погибли на пожаре в жилом доме в Иркутской области. ЧП произошло в частном доме в Зиминском районе.
Российская газета вчера в 18:53
Здоровье
Диетолог назвал самый вредный суп
Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, что наибольшую опасность для здоровья из первых блюд представляет солянка.
ФедералПресс 18:11
Общество
Россия создаст винтовку с дальнобойностью миномета
В России идет работа над снайперской винтовкой с дальностью стрельбы до семи километров.
Российская газета вчера в 04:00
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Происшествия
В Подмосковье горит склад с кинодекорациями
Склад с кинодекорациями загорелся в поселке Горки Ленинские на территории киногородка, пожар локализован на площади 600 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
ТАСС 22:13
Общество
Минюст признал законными ограничения из-за коронавируса в России
Минюст России признал обоснованными ограничения в России, которые были введены из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 14:15
Футбол
Де Лигт опроверг слухи об уходе из «Ювентуса»
Защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт прокомментировал слухи о возможном уходе из туринского клуба.
Чемпионат 21:40
Общество
В Портленде запретили применять слезоточивый газ без необходимости
Мэр американского города Портленд, штат Орегон, Тед Уиллер призвал полицейских использовать слезоточивый газ только в случаях крайней необходимости.
РИА Новости 21:36
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская представили сыну нового члена семьи
Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова исполнилось пять лет. Артемий получил долгожданный подарок.
Дни.ру 17:09
Общество
Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
Газета.Ru 19:52
Футбол
«Надеюсь, у госструктур найдется возможность помочь футболу». Большое интервью Дмитрия Парфенова
«1:7 в Питере еще долго будут сидеть в памяти» Хотел было начать разговор с главным тренером «Урала» с последнего перед паузой в чемпионате матча с «Зенитом», но тот, словно почувствовав это, опередил меня.
Спорт-Экспресс 12:00
Авто
Компания Renault объявила о скидках на свои модели в июне
Тарантас Ньюс вчера в 03:00
Здоровье
22 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
4 июня в Амурской области подтверждено 22 новых случая коронавируса: 14 - в Свободном, шесть - в Благовещенске, по одному - в Райчихинске и Сковородинском районе.
Телепорт 04 июня в 03:22
Происшествия
В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских
Двадцать три полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими против расового неравенства, прошедших в Лондоне за последние несколько дней.
ТАСС 19:14
Политика
КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию
Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
Эхо Москвы 04 июня в 15:03
Здоровье
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
Политика
В России не исключают провокаций НАТО во время парада Победы
Не исключено, что североатлантический альянс НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня.
Газета.Ru 06:42
Авто
Обновленный внедорожник Toyota Fortuner появился у дилеров
Два дня назад компания Toyota официально презентовала рестайлинговый внедорожник Toyota Fortuner, а накануне товарные автомобили появились в автосалонах официальных дилеров марки в Таиланде.
Новые автомобили 01:42
Технологии
Эксперты объяснили, почему на компьютерах опасно держать Windows 7
По словам Евгения Лифшица, члена совета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, компьютер, работающий на Windows 7, быстро становится все более уязвимым.
ToDay News Ufa 14:43
Общество
Малышева оценила количество бессимптомных носителей коронавируса
Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что у не менее 50% всех носителей коронавируса нет симптомов заболевания.
Известия 20:36