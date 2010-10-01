Здоровье

Парламентская газетаПарламентская газетаЭксперт оценил новые правила медосвидетельствования водителей

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Ранее Минздрав подготовил проект об изменениях правил медицинского освидетельствования для водителей. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных актов.
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Координатор «Синих ведерок» оценил идею медосвидетельствования водителей

ИА Красная Весна15:49

Эксперт оценил новые правила медосвидетельствования водителей

Парламентская газета06:32

Эксперты оценили идею изменить правила медосвидетельствования водителей

РБК05:57
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Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
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Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
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Адвокат объяснил раздел наследства Кокшенова

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества.
News.ru вчера в 20:34
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Здоровье

Прием больных возобновили в поликлиниках Екатеринбурга

В поликлиниках Екатеринбурга начался прием пациентов по предварительной записи. Интервалы между приемами составляют 30 минут.
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В Сети поддержали Норкина, разместившего фото с похорон жены

Пользователи прокомментировали публикацию журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который разметил в инстаграме снимок с похорон своей супруги Юлии.
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Происшествия

В Москве задержали двух участниц пикета у здания МВД на Петровке

РБК 11:21
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Происшествия

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

Четверо детей и один взрослый погибли на пожаре в жилом доме в Иркутской области. ЧП произошло в частном доме в Зиминском районе.
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Здоровье

Диетолог назвал самый вредный суп

Врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, что наибольшую опасность для здоровья из первых блюд представляет солянка.
ФедералПресс 18:11
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Общество

Россия создаст винтовку с дальнобойностью миномета

В России идет работа над снайперской винтовкой с дальностью стрельбы до семи километров.
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Хоккей

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Склад с кинодекорациями загорелся в поселке Горки Ленинские на территории киногородка, пожар локализован на площади 600 кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
ТАСС 22:13
Общество

Минюст признал законными ограничения из-за коронавируса в России

Минюст России признал обоснованными ограничения в России, которые были введены из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 16:51
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Происшествия

Спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме

Kursk.com 09:08
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Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080

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Де Лигт опроверг слухи об уходе из «Ювентуса»

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В Портленде запретили применять слезоточивый газ без необходимости

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Сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова исполнилось пять лет. Артемий получил долгожданный подарок.
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Футбол

Жена сербского футболиста в США осудила мародеров. Игрока уволили

Вести.Ru 03:50
Общество

Онищенко поддержал снятие мер по коронавирусу в Москве

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сообщил, что поддерживает выход из карантина в стране.
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«Надеюсь, у госструктур найдется возможность помочь футболу». Большое интервью Дмитрия Парфенова

«1:7 в Питере еще долго будут сидеть в памяти» Хотел было начать разговор с главным тренером «Урала» с последнего перед паузой в чемпионате матча с «Зенитом», но тот, словно почувствовав это, опередил меня.
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Компания Renault объявила о скидках на свои модели в июне

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Здоровье

22 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области

4 июня в Амурской области подтверждено 22 новых случая коронавируса: 14 - в Свободном, шесть - в Благовещенске, по одному - в Райчихинске и Сковородинском районе.
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Происшествия

В ходе акций протеста в Лондоне пострадали 23 полицейских

Двадцать три полицейских получили ранения в ходе столкновений с протестующими против расового неравенства, прошедших в Лондоне за последние несколько дней.
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Политика

КПРФ решила голосовать против поправок в Конституцию

Сам порядок голосования по поправкам в конституцию дает возможность массовых нарушений, - считает Сопредседатель общественного движения "Голос" Григорий Мельконьянц.
Эхо Москвы 04 июня в 15:03
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
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Политика

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Не исключено, что североатлантический альянс НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня.
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Обновленный внедорожник Toyota Fortuner появился у дилеров

Два дня назад компания Toyota официально презентовала рестайлинговый внедорожник Toyota Fortuner, а накануне товарные автомобили появились в автосалонах официальных дилеров марки в Таиланде.
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