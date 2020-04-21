Энергетика
Аргументы неделиЭксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля. Отмечается, что стоимость майских фьючерсов упала более, чем на 90% буквально за час.
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Комментарии
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE.
РИА Новости вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Мама Юлии Началовой показала повзрослевшую внучку
В честь праздника мама покойной певицы Таисия Началова поделилась на своей Инстаграм-странице красивыми праздничными фотографиями со своей внучкой.
Bimru.ru вчера в 06:46
Экономика
Силуанов: к концу года ФНБ уменьшится до 7 трлн рублей
В марте Минфин России сообщил, что ликвидных активов ФНБ достаточно для покрытия потерь бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель на протяжении 6-10 лет.
Коммерсантъ 19 апреля в 08:48
Политика
Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM вчера в 23:08
Общество
Количество новых заражений коронавирусом в РФ за сутки уменьшилось
Медики выявили в России 4268 пациентов с коронавирусной инфекцией нового типа за последние сутки.
ПолитРоссия вчера в 03:41
Общество
Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Жители округа Уэстчестер в пригороде Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в халатности.
Lenta.ru 04:45
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
4 мая в Италии начнётся смягчение карантинных мер
Власти Италии в конце текущей недели поделятся планами по поводу постепенного ослабления карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса.
Evo-rus.com 03:09
Здоровье
В Алтайском крае за сутки COVID-19 подтвердили у 41 человека
Как сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавирусной инфекции, лаборатории региона подтвердили 41 новый случай заболевания за минувшие сутки.
Российская газета 01:23
Армия и оружие
Генштаб ВСУ заявил о потерях украинских боевиков в Донбассе
Генштаб Вооруженных сил Украины заявил о смерти украинского боевика в Донбассе. Еще двое киевских силовиков были ранены.
ИА Новороссия 01:12
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Общество
Район в Горном Алтае закрыли для въезда и выезда
Турочакский район, Алтай, 21 апреля 2020, 10:39 — REGNUM Турочакский район Республики Алтай временно закрыт для въезда и выезда после выявления там случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:39
Политика
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Общество
Во Владимирской области выявлен 21 новый случай коронавируса
Всего во Владимирской области зафиксировано 280 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Довод 04:27
Политика
Финляндия запросила у ФСБ доступ к архивам по Второй мировой войне
После публикации рассекреченных в России документов о финских концлагерях во время оккупации Карелии Финляндия запросила доступ к архивам ФСБ по Второй мировой войне.
Известия 04:06
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва вчера в 11:45
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Финансы
Курс евро поднялся до 82 рублей
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
Общество
Facebook стала удалять публикации с протестами против карантина
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:23 — REGNUM Администрация социальной сети Facebook стала удалять публикации, которые размещают противники карантинных мер.
REGNUM вчера в 23:23
Шоу-бизнес
Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов
Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости вчера в 06:34
Общество
Майские праздники: как отдыхаем в этом году из-за коронавируса
Наступающие майские праздники в этом году станут самыми длинными.
ИА Городские вести. Волгоград 00:11
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Коммерсантъ вчера в 07:13
Гаджеты
Умные часы Samsung Galaxy Watch Active 2 смогут заменить тонометр
Специальные функции отслеживания психического здоровья могут появиться уже в Watch Series 6. Кроме того, умные часы смогут отслеживать уровень кислорода в крови.
Профиль 03:54
Общество
В Ростове выдают новые пропуска
В пресс-службе мэрии Ростова-на-Дону сообщают, что в городе заработали 9 пунктов выдачи новых пропусков для граждан.
Бизнес-газета вчера в 03:59
Экономика
В России задумали заморозить уровень роста тарифов ЖКХ
Сухарев отмечает, что плата за коммунальные услуги во второй половине 2020-го вырастет в среднем на 4 процента, при этом за тот же период 2019-го размер индексации составлял 2,4 процента.
Lenta.ru 04:41
Экономика
В России задумались о прекращении выпуска жизненно важных лекарств
Крупные российские фармкомпании задумались о прекращении выпуска ряда жизненно важных лекарств. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru 04:28