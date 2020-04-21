Энергетика
Аргументы неделиЭксперт оценил падение цен на нефть WTI до отрицательной отметки
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на сообщение о резком падении цены на нефть марки WTI ниже нуля. Отмечается, что стоимость майских фьючерсов упала более, чем на 90% буквально за час.
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«Вероятно, в будущем принципы торговли нефтью могут измениться, например с учетом опыта заключения долгосрочных энергетических контрактов, использующих принцип «бери или плати» (take or pay)», — написал Медведев.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказал, что объявление нерабочей недели в марте не повлияет на график других выходных и праздничных дней, в частности, на майские праздники.
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Жители Москвы теперь смогут проверить, привязана ли карта «Тройка» к цифровому пропуску на транспортном портале города.
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Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском
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Газета.Ru вчера в 12:03
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Цена нефти впервые упала ниже нуля
На фоне обвала WTI российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, тоже начала торговаться по отрицательной цене – до минус $2 за баррель, что следует из данных сервиса Refinitiv.
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Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом
Как заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев, пик наступит в начале мая или раньше, а затем последует плато.
Брянские новости вчера в 22:00
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Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Политика
Страны ООН призвали обеспечить общедоступность вакцины от коронавируса
В принятой резолюции Генассамблея ООН призывает незамедлительно принять меры, чтобы предотвратить «ненужное накопление запасов, которое может помешать всеобщему доступу к эффективным и доступным медикаментам, вакцине, средствам личной защиты, медицинскому оборудованию, необходимым в условиях распространения COVID-19».
RT на русском вчера в 21:57
Технологии
Mail.ru Group запускает сервис групповых видеозвонков в почте
Почта Mail.ru начала тестирование сервиса Видеозвонки, который сможет поддерживать групповые конференции на 100 человек.
NewInform 03:06
Энергетика
Мосбиржа решила приостановить торги майским фьючерсом WTI
На фоне обвала цен сегодня Московская биржа приостановит торги майским фьючерсом нефти марки WTI.
Новая газета 01:47
Энергетика
Стоимость нефти WTI упала ниже нуля
Обновлено 21 апреля в 9:38 Цена нефти марки WTI с поставкой в мае упала ниже одного доллара — впервые в истории.
BFM.ru вчера в 13:50
Армия и оружие
Машины разведки и управления «Гибка-С» поступят в войска в 2021 году
Машины разведки и управления зенитного ракетного комплекса "Гибка-С" планируют передать на вооружение ВС России в 2021 году.
Российская газета 03:06
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия вчера в 15:28
Общество
В Воронежской области еще у 31 человека подтвердили коронавирус
Свыше 30 новых случаев коронавируса подтверждены за сутки в Воронежской области, число заболевших в регионе выросло до 211, сообщает правительство региона.
РИА Новости 02:54
Наука
Окисление воды в океане может привести к исчезновению 45% рыб
Группа ученых из университетов Палермо в Италии, Цукубы в Японии и Плимута в Великобритании провели исследование природных выбросов CO2 у берегов Японии и выяснили, что повышение уровня углекислого газа в морской воде приводит к разрушению кораллов и макроводорослей.
Плюс один +1 вчера в 05:38
Авто
В России расширен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Минпромторг России расширил список автомобилей стоимостью выше 3 млн рублей, владельцы которых должны платить так называемый налог на роскошь.
Автоновости дня 00:35
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Как сектор благотворительности выживает в период пандемии коронавируса
До пандемии Никто точно не знает, каков объем некоммерческого сектора в России.
РБК 03:18
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала подросшего сына Александра Цекало
В своём stories Брежнева показала несколько кадров с подросшим сыном Александра и Виктории Михаилом.
Bimru.ru вчера в 09:19
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Около 60% пациентов с коронавирусом теряют обоняние, сообщил вирусолог
Порядка 60 процентов инфицированных новой коронавирусной инфекцией на время заболевания теряют обоняние.
Парламентская газета 02:04
Армия и оружие
Российские военные получили первые три беспилотника «Орион»
Группа компаний «Кронштадт» и Министерство обороны России подписали акт приемки первого беспилотного комплекса «Орион», в состав которого входят три беспилотных летательных аппарата большой продолжительности полета.
N+1 вчера в 09:09
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Двух жительниц Саратовской области оштрафовали за фейки о коронавирусе
В Саратовской области мировой судья оштрафовал двух жительниц Ровенского района за распространение фейков о коронавирусе.
КП - Саратов 03:15
Общество
В ВОЗ рассказали об угрозах ранней отмены ограничений на фоне пандемии
Преждевременная отмена различных ограничений, введенных в связи с коронавирусом, грозит новыми вспышками инфекции, предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения.
BFM.ru 02:34
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Харламов вновь высмеял шоу Гузеевой «Давай поженимся»
NewInform 03:04
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В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
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